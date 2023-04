Sportpark Soers : Wie die Planer alle Interessen unter einen Hut bringen wollen

Ideen und Wünsche gibt es viele, doch beschlossen ist noch nichts: Der Sportpark Soers soll für den Leistungssport ausgebaut und gleichzeitig ein neuer urbaner Treffpunkt werden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der Platz ist begrenzt, die Ideen endlos: Am Sportpark Soers soll Spitzensport gefördert werden und ein offenes Areal für alle entstehen. Mit dem Abriss des alten Polizeipräsidiums beginnen die Arbeiten voraussichtlich Mitte 2024.

Kletterturm, Laufbahn, Schwimmleistungszentrum und allerlei offene Sportfelder für alle? Nachdem der Vorsitzende des Stadtsportbunds Björn Jansen im Gespräch mit unserer Zeitung über Pläne gesprochen hatte, die am Sportpark Soers weit über den Bau von zwei neuen Hallen hinausgehen, und dabei auch konkrete Zahlen zu Fördersummen und Eigenmitteln nannte, macht das städtische Planungsduo Markus Kremer, Beigeordneter für Personal, Feuerwehr und Sport, und Isabel Strehle, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur, deutlich, dass all dies noch nicht konkret beschlossen ist.

Zwar gebe es große Überschneidungen mit den Vorstellungen und den Wünschen des Stadtsportbundes, aber dabei müssten Faktoren wie Machbarkeit und tatsächliche Bedarfe berücksichtigt werden. Schließlich haben zahlreiche Akteure auf dem Areal verschiedene Interessen, die auf der begrenzten Fläche unter einen Hut gebracht werden wollen. „Wir können uns vieles von dem vorstellen, was Björn Jansen an Ideen vorgebracht hat“, betont Markus Kremer. „Klar ist aber auch, dass nicht alles am Sportpark Soers unterkommen kann.“ Er und Isabel Strehle wollen sämtliche Fäden zwischen Spitzensport, Breitensport, Vereinen und der Bürgerschaft zusammenführen, damit am Ende ein größtmöglicher Mehrwert für alle beteiligten Akteure entsteht. „Wir leben vom Win-Win“, sagt Strehle.

Der Masterplan

Dieses Bewusstsein präge auch die aktuelle Arbeit am Masterplan, dessen städtebauliches Grobkonzept im Sommer 2023 erwartet wird und der anschließend in die politische Beratung geht. Dazu beauftragt wurden nach einem Vergabeverfahren das niederländische Büro Karres en Brands in Zusammenarbeit mit dem Büro für Verkehrs-, Stadt- und Umweltplanung PGT aus Hannover, die im Februar mit der Erarbeitung des Masterplans begonnen haben.

In Stufe 1 (städtebauliches Grobkonzept) soll etwa ein Freiraumkonzept mit Vorschlägen für Sport- und Freizeitangebote im öffentlichen Raum entwickelt werden. Die Verantwortlichen sprechen von einem „neuen urbanen Raum, einem Treffpunkt, bei dem der Sport im Mittelpunkt steht“. Das Grobkonzept soll außerdem Aussagen treffen über Lärm- und Verkehrsentwicklungen, bevor es in Stufe 2 zu einer Detailausarbeitung kommt. Im Masterplan werden außerdem verschiedene Varianten für die Teilräume „Polizeipräsidium, Albert-Vahle-Halle und Eissporthalle“ entwickelt und genaue Standorte für die neue Reithalle sowie die Multifunktionssporthalle definiert.

Bei dem Duo laufen alle Fäden in Sachen Sportpark Soers zusammen: Isabel Strehle, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, und Markus Kremer, städtischer Beigeordneter für Personal, Feuerwehr und Sport. Foto: MHA/Harald Krömer

Areal für alle

Auch wenn für den Sportpark Soers 40 Millionen Euro Spitzensportförderung aus Strukturmitteln für das Rheinische Revier in Aussicht gestellt werden (wir berichteten), sollen dort – wie der Vorsitzende des Stadtsportbundes angekündigt hatte – „Zäune fallen“ und zahlreiche Angebote entstehen, die Strahl- und Anziehungskraft über Aachen hinaus haben sollen, so Kremer. „Wir wollen ein Areal für alle schaffen.“ Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger nicht nur bei zwei Veranstaltungen (voraussichtlich Mitte und Ende 2023) die Möglichkeit bekommen, sich zu informieren und mitzudiskutieren. Auch sollen Erkenntnisse aus dem neuen Sportentwicklungsplan einfließen, dessen Entwicklung von einem externen Planungspartner jüngst begonnen hat.

Fokus: Abriss Polizeipräsidium

„Wir wollen zügig vorgehen und Tempo machen“, sagt Isabel Strehle. „Gleichwohl bedarf der Abriss des alten Polizeipräsidiums aufgrund der vielen Altlasten eine ordentliche Planung.“ Die Vorbereitungen dazu laufen bereits parallel zur Erstellung des Masterplans, damit voraussichtlich Mitte 2024 mit dem Abbruch begonnen werden kann. Bis zum Frühjahr, so hoffen die Verantwortlichen, sollen die Abbruchpläne vorliegen, die dann auch konkrete Zahlen zum tatsächlichen Aufwand und zu den Kosten liefern können. Vorausgegangene gutachterliche Untersuchungen und städtische Plausibilitätsprüfungen, die zwischen 2020 und 2022 erstellt wurden und die die Abrisskosten mit fünf bis acht Millionen Euro beziffert hatten, würden aufgrund verschiedener Ereignisse und damit einhergehender Kostenentwicklung „keine Aktualität mehr besitzen“, heißt es in der umfangreichen Verwaltungsvorlage, die unter anderem dem Planungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 27. April zur Kenntnisnahme vorliegt.

Fokus: Weltreiterspiele 2026

Um im Idealfall bis zu den Weltreiterspielen 2026 eine neue Reithalle zum Voltigieren vorweisen zu können, die dem internationalen Spitzensport gerecht wird, könnte der Neubau der Reithalle vom Abriss des Polizeipräsidiums entkoppelt werden. Dazu müsste der Neubau ausschließlich auf den heute bereits durch den Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) genutzten Flächen – etwa an gleicher Stelle der heutigen Albert-Vahle-Halle – entstehen. Der ALRV stellte dafür Ende Februar eine weiterentwickelte Planungsskizze vor, die im Austausch mit der Fachverwaltung und in Anbetracht des bestehenden Bebauungsplans diskutiert wird.

Finanzierung, Infrastruktur und Verkehr

Wie hoch die Investitionssumme am Sportpark Soers letztlich wird, vermag Markus Kremer noch nicht einzuschätzen. Die Kosten entstünden einerseits sukzessive im Prozess. Andererseits hänge auch viel vom Engagement der Vereine ab, so Kremer. Und: Um weitere Förderanträge an Bund und Land zu stellen, müssten konkrete Pläne vorliegen. „Wir versuchen, im Laufe der Zeit so viele Töpfe wie möglich anzuzapfen“, sagt der Sportdezernent und zeigt sich optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass wir noch einige Millionen Förderung akquirieren können.“

Ein so genannter Zeit- und Meilensteinplan, der der öffentlich zugänglichen Verwaltungsvorlage anhängt, zeigt außerdem weitere Schritte und Bereiche auf, die im Zuge der Planung parallel oder in Abhängigkeit voneinander berücksichtigt werden müssen. Darunter sind unter anderem sowohl Prüfungen von Untergrundsystemen (Abwasser, Versorgungsleitungen) an Krefelder und Hubert-Wienen-Straße zu finden wie auch die Berücksichtigung der Tatsache, dass Abriss- und Bauarbeiten während Großevents wie dem CHIO oder Ligaspielen von Alemannia Aachen stattfinden werden.