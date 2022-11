Transformation in Aachener Innenstadt : Wie die „Meffis“ den Büchel bunt machen wollen

In der Mefferdatisstraße am Büchel wird es bunt. Vier Ladenlokale werden von den Meffis zu kreativen Mitmachorten transformiert. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Vom grauen Lehrstand zu bunten Mitmachimmobilien. Die Mefferdatisstraße in Aachen, die oft nur Abkürzung zum Büchel war, ist bunt geworden - und soll noch bunter werden. Die „Meffis“ erklären, was sie dafür in Zukunft brauchen.