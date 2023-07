Kinderschutzbund Aachen : Wie die Folgen der Pandemie junge Menschen heute noch belasten

Keine sozialen Kontakte: Während der Lockdowns litten viele Kinder und Jugendliche unter den sozialen Beschränkungen. (Archivbild) Foto: dpa

Aachen Die Corona-Pandemie trifft Kinder und Jugendliche besonders stark – bis heute. Der Aachener Kinderschutzbund erklärt, wo die Probleme liegen und welche Hilfsangebote es gibt.

Während der Corona-Pandemie war die Sorge um das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen auch beim Kinderschutzbund Aachen groß. Im Fokus stand vor allem die Sorge, dass Gewalttaten an Kindern unentdeckt bleiben könnten, weil betroffene Opfer während der Lockdowns keine Kontakte hatten und Verletzungen so nicht auffallen konnten.

Wie groß die Dunkelziffer, also die Anzahl der nicht erfassten Fälle, während der Pandemie wirklich war, wird sich nie aufklären. Beim Aachener Kinderschutzbund war die Zahl der gemeldeten Fälle während und auch nach der Pandemie kaum verändert. Wie der Kinderschutzbund NRW auf Anfrage mitteilte, ist dies nicht überall so. Ein Teil der Ortsgruppen berichtet, dass die Beratungsanfragen teilweise so stark gestiegen seien, dass mit Wartelisten gearbeitet werden müsse. Dies sei allerdings auch darauf zurückzuführen, dass das Beratungsangebot des Kinderschutzbundes stark ausgebaut worden sei.

Andere Dinge sind in Aachen umso auffälliger: „Viele Kinder und Jugendliche sind durch die Folgen von Corona deutlich belastet“, sagt die stellvertretende Leiterin der Erziehungsberatungsstelle und des Kinderschutz-Zentrums, Dagmar Mingers. Dies äußere sich darin, dass mehr junge Menschen Depressionen entwickeln oder mit sozialen Phobien zu kämpfen haben.

Zudem fand der Alltag vieler Jugendlicher während der Lockdowns hauptsächlich zu Hause, am Laptop oder Smartphone statt. Für viele Jugendliche sei es nun mit großer Anstrengung verbunden, in den normalen Alltag zurückzukehren.

Durch den Unterricht außerhalb der Schule wurden außerdem viele Erfahrungen, die nur im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof gemacht werden können, verpasst. Auch das soziale Lernen habe gelitten. Für Menschen, die in Gruppen Angstgefühle entwickeln, sei der Einstieg in den Unterricht vor Ort umso härter. Manche Kinder und Jugendliche schafften morgens den Weg zur Schule nicht. Hinzu komme, dass sich Jugendliche stark mit Themen wie dem Krieg in der Ukraine oder dem Umweltschutz auseinandersetzen. Dagmar Mingers: „Viele junge Menschen haben eine geringe Erwartung, das zukünftige Leben richtig gut gestalten zu können.“

Auch für die Eltern ist die Situation nicht einfach. „Ich finde es enorm, was viele Eltern während der Pandemie mit der Arbeit, der Betreuung der Kinder geleistet haben - und dass sie dabei nicht die Nerven verloren haben“, sagt Mingers. Nun allerdings würden sich die Folgen bemerkbar machen. „Viele Elterngespräche in den Schulen haben beispielsweise nicht stattgefunden. Es wird eine lange Zeit brauchen, bis diese Kultur des Austausches zwischen Eltern und Lehrern wieder so ist wie früher.“

Dagmar Mingers ist stellvertretende Leiterin der Erziehungsberatungsstelle und des Kinderschutz-Zentrums des Kinderschutzbundes Aachen. Foto: Mira Otto

Mit Covid haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen geändert. Das macht sich auch bei den Mitarbeitern des Kinderschutzbundes bemerkbar. Neu sei, dass Jugendliche immer öfter selbst Beratung und Hilfestellungen beim Kinderschutzbund nachfragen. Mit der Pandemie ist so auch ein neues Angebot entstanden: Die Offene Kinder- und Jugendsprechstunde, die jeden Donnerstag, auch in den Ferien, zwischen 15 und 16 Uhr stattfindet. Ängste werden besprochen, das soziale Miteinander eingeübt. Da Therapieplätze außerhalb der Einrichtung häufig mit langen Wartezeiten verbunden sind, begleitet der Kinderschutzbund Jugendliche häufig über eine längere Zeit.