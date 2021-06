Service der Städteregion : Wie die Corona-Impfung in den Impfpass kommt

Ab sofort kann die Corona-Impfung im Impfzentrum in den gelben Impfpass umgetragen werden. Foto: dpa/Till Simon Nagel

Aachen Die Städteregion Aachen bietet denjenigen, die sich im Impfzentrum in der Soers haben impfen lassen, aber noch keinen Eintrag im gelben Impfpass haben, nun einen besonderen Service an. Was Sie dafür wissen müssen.