Aseag muss umplanen : Während der A544-Teilsperrung fahren Busse eine Umleitung

Die Haltestelle Prager Ring an der Jülicher Straße wird während der Teilsperrung öfter angefahren. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen/Eschweiler Die einspurige Sperrung der A544 zwingt die Aseag zum Handeln. Pendler nach Eschweiler fahren eine andere Route. Weitere Änderungen sind noch nicht festgezurrt. Wer dagegen die Bahn nutzt, kann aufatmen.

Ab Montag muss auch die Aseag auf die Teilsperrung der A544 reagieren. Denn die Linie 52 fährt normalerweise über die Haarbachtalbrücke Richtung Eschweiler. Die Umleitungsstrecke führt über Haaren. Ab der Haltestelle Prager Ring an der Jülicher Straße geht es über die Hauptstraße zum Kaninsberg und dann über die Autobahnauffahrt Verlautenheide/Würselen. „Die in der Umleitungsstrecke befindlichen Haltestellen werden aus Zeitgründen nicht angefahren“, teilt die Aseag mit. In der Gegenrichtung bleibt die ursprüngliche Route bestehen.

Abgesehen von der nötigen Änderung bleibt aus Sicht der Aseag erst einmal alles beim Alten. „Wir schauen uns ansonsten an, wie sich die Verkehrsströme ab Montag entwickeln und wie sich das auf die Fahrzeiten unserer Busse auswirkt“, sagte Unternehmenssprecher Paul Heesel auf Anfrage der Redaktion. „Wenn sich die Verkehrslage neu eingependelt hat, sehen wir weiter.“

Umleitungsstrecke der Linie 52 Aachen-Eschweiler während der A544-Sperrung Ab der Haltestelle Prager Ring – geradeaus, Jülicher Straße, im weiteren Verlauf Hauptstraße – an der Lichtzeichenanlage Kaninsberg rechts, Stolberger Straße – im Kreisverkehr 1. Ausfahrt, Verlautenheidener Straße – an der Anschlussstelle Würselen/Verlautenheide in Fahrtrichtung Köln/Düsseldorf auf A544 auffahren und weiter den normalen Linienweg. Quelle: ASEAG

Auf einige Fragen, die bezüglich der Umstellung während der spätestens ab Januar 2024 drohenden Vollsperrung der Haarbachtalbrücke bei einer Anfrage der Redaktion Anfang Juni noch ungeklärt waren, werde das Busunternehmen erst in Zukunft Antworten geben. „Wir informieren über Details, wenn die Planungen abgeschlossen sind und umgesetzt werden. Der Prozess ist dynamisch“, betonte Heesel am Donnerstag. „Die Antworten von heute sind vielleicht nicht die Antworten am Tag der Umsetzung.“

Es geht zum Beispiel um zusätzliche Busse, andere Ampelschaltungen und um die Markierung von Busspuren. Die Aseag kann so etwas aber nicht eigenständig entscheiden, sondern muss alle Maßnahmen mit den Kommunen, primär der Stadt Aachen, abstimmen. Und die Redaktion hat nach möglichen Änderungen auf der Trierer Straße gefragt. Die wird eine Hauptausweichstrecke sein, wenn sich der Verkehr seinen Weg über die A44 auf die A4 sucht.