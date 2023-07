Bachelorette-Kandidat 2023 : Wie ein Würselener durch eine jecke Idee in ein thailändisches Paradies reist

Aachen/Würselen Adrian ist einer von 20 Männern, die um das Herz von Bachelorette Jennifer Saro kämpfen. Er erzählt, wie es dazu kam, welche Attribute seine Traumfrau mitbringen muss und was er bei der Datingshow unterschätzt hat.

Adrian – seit zwei Jahren Single – hatte jegliche Art des Datings durch: Instagram, Tinder, persönliches Ansprechen in Clubs oder Bars; nur ein Blind Date war bis dato nicht dabei. „Und dann direkt so ein Blind Date“, merkt der 27-Jährige an, der sich ohne lange darüber nachzudenken „aus Jux“ beworben hatte. Sein Motto: „Get out of your comfort zone“ (Verlasse deine Komfortzone), denn nur so lerne man sich selbst am besten kennen. „Ich mag es eigentlich gar nicht, wenn ich die Dinge nicht unter Kontrolle habe“, erklärt er lachend, „und bei diesem Abenteuer hatte ich einfach überhaupt nichts in der Hand. Ich musste darauf vertrauen, dass die Bachelorette eine tolle Frau ist.“