Polizei sucht Zeugen : Wertvolle Goldmünzen aus Auto in Aachen-Brand gestohlen

Wertvolle Goldmünzen aus Auto in Aachen-Brand gestohlen

Aachen Dieser kurze Abstecher in ein Geschäft hat teure Folgen: Einem Mann sind am Donnerstag wertvolle Goldmünzen aus seinem geparkten Auto gestohlen worden.

Wie die Polizei Aachen am Freitag mitteilt, hatte der Geschädigte die Münzen gegen 11.30 Uhr von einer Bank an der Trierer Straße abgeholt und daraufhin im Wagen deponiert. Danach ging er kurz in ein Geschäft. Als er zurückkam, war die Scheibe seines Autos eingeschlagen und die Tasche gestohlen. Der finanzielle Wert der Münzen lag demnach im „fünfstelligen Bereich“.