Abstimmung läuft nur noch wenige Stunden : Wer macht das leckerste Streuselbrötchen?

Region Jetzt noch schnell bis 12 Uhr online abstimmen und eine Reise für zwei Personen nach Dresden gewinnen. Wer könnte bisher auf dem ersten Platz liegen?

Noch bis heute 12 Uhr kann unter aachener-zeitung.de/streusel für das beste Streuselbrötchen in der Region abgestimmt werden. Zur Wahl stehen 46 Bäcker aus Aachen und dem Umland. Bereits seit über 100 Jahren ist das Gebäck in der Region buchstäblich in aller Munde und die Frage, welcher Bäcker denn nun die beste Kreation zaubert, sorgt regelmäßig für emotionale Diskussionen am Kaffeetisch und auf Social Media. Doch am Samstag wird das Medienhaus Aachen diese Frage endlich klären. Dann steht fest, welcher Bäcker seine Kundschaft besonders überzeugen kann.