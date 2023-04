So schmeckt der Oecher Bend : Wer hat der Kirmes die Kokosnuss geklaut?

Die Kokosnuss auf dem Bend hat ausgedient: das hat nicht nur mit Knochenarbeit zu tun. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Aachen Zwischen Backfischrutsche und Bratwurstgrill ändert sich der Geschmack beim Oecher Bend: Das gilt für verlorene Kokosnüsse, die Varianten gerösteter Mandeln und vegetarische Pioniere. Nur der Paradiesapfel wehrt sich wacker. Wie?

„Wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokonuss – geklaut?“ Das Kinderlied ist alles andere als affig. Am Anfang steht nämlich Knochenarbeit um 5 Uhr morgens. Schmerzhaft eigentlich. „Du musst die Kokosnüsse vor Sonnenaufgang mit dem Beil spalten, das hab‘ ich schon als Kind lernen müssen, bis mir alles weh tat“, erinnert sich Frank Koken von „Koken‘s Süße Welt“. „Sonst können die Dinger zu heiß werden, zu viel Druck, die können explodieren.“ Will keiner. Doch die Gefahr ist gebannt. Leider.

Der 56-jährige Schausteller aus Hückelhoven kennt ganze Generationen seines Gewerbes. Und damit bei süßen wie herzhaften Kirmes-Spezialitäten die Trends, die bleiben – und Trends, die wohl für immer verloren gehen. Wie die Kokosnussspalten, hinter Glasscheiben, fein bewässert, damit sie immer feucht bleiben... Kennt doch jedes Kind, oder?

„Die sind weg; quasi ausgestorben. Die Kokosnuss-Spalterei, ein Sack mit 50 Nüssen in 30 Minuten, das war hammerhart. Die Hygieneauflagen wurden immer komplizierter; dazu änderte sich auch der Geschmack des Publikums“, sagt Koken. „Man kriegt die Kokosnussspalten – früher 30 Pfennig pro Stück – eigentlich gar nicht mehr auf Jahrmärkten, auch nicht auf dem Oecher Bend“, sagt er. Verlorenes Kulturgut. Es bleibt bei diesem Rundgang nicht das einzige....

Herzensangelegenheit: Vater Frank mit Sohn Max Koken in „Koken’s Süßer Welt“ haben traditionelle wie moderne Leckereien im Angebot – fast alles handgemacht. Foto: MHA/Harald Krömer

Dafür ist die Bandbreite der kulinarischen Köstlichkeiten sprunghaft gestiegen. Vieles bleibt anstrengende Handarbeit. Auch bei der Vielzahl der Buden rund um die zentralen Gastronomiebereiche „Hexenhof – Aachens Kulthütte“ und „Brunos Bierdorf“. Zwischen spektakulären Fahrgeschäften im Schatten des 45 Meter hohen Riesenrads auf dem Osterbend – bis Montag, 24. April, täglich ab 14 Uhr geöffnet – locken die Leckereien.

„Die Vielfalt ist jetzt echt enorm. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten unheimlich entwickelt“, sagt Koken. Sein Sohn Max (25), gelernter Konditor, wärmt am kunterbunten Stand gerade Schokoladenmasse an. „Erdbeeren, Bananen und Trauben im Schokomantel sind der Renner“, erklärt er. Und macht die rasante Veränderung an einem Beispiel deutlich: „Früher gab es nur gebrannte Mandeln, eine Sorte, die laufen auch immer noch am besten. Aber inzwischen haben wir zwölf verschiedene Mandel-Geschmacksrichtungen. Dazu gibt es außerdem gebrannte Haselnüsse, Erdnüsse, Cashew-Kerne, Walnüsse und vieles mehr“, zählt der Profi auf. „Das war früher undenkbar.“

Mandeln und Nüsse in allen Varianten: Die Auswahl an Süßigkeiten auf dem Oecher Bend ist immens. Foto: MHA/Harald Krömer

Das zuckersüße Sortiment wird variantenreicher. Das gilt genauso für die Lebkuchenherzen, die Familie Koken von einem kleinen Handwerksbetrieb in Borgholzhausen bezieht. Sprüche wie „Ich liebe Dich“ und „Papa ist der Beste“ stehen hier in weißem Zuckerguss darauf. Man kann sich vor Ort auch einen Spruch nach Wahl von Hand aufspritzen lassen. „Auf anderen Jahrmärkten wird der Ton dann durchaus deftig; nicht so hier beim Familienbend in Aachen“, sagt er. Alles liebevoll und harmlos. Sorgen machen nur die innerhalb eines Jahres um bis zu 30 Prozent gestiegenen Lebkuchenpreise.

Zuckerwatte? Gibt es noch. Früher nur am Holzstäbchen, inzwischen ebenso in Tüten und Eimern, auch in allen Farben. Popcorn? Noch da. „Nur wenn wir mit unserem Süßwaren-Wagen auf Jahrmärkten im Osten sind, lassen wir das Popcorn weg. Kennen oder mögen die da nicht. Dafür stehen die Leute im Osten auf Schmalzkuchen, eine Art Muzenmandel; die wiederum ist hier im Westen tabu.“

Vegetarische Pionierarbeit: Blumenkohl im Bierteig servieren Frank Loosen und Lilly Mantau in „Kaiser Karl’s Rathaus Grill“. Foto: MHA/Harald Krömer

Echte Schaustellerkunst ist der Paradiesapfel. „Es ist wunderbar, dass mache Spezialitäten über so viele Jahre gefragt bleiben. Umso schöner ist es, wenn daraus dann zusätzlich neue Varianten entwickelt werden“, sagt Katja Milz, Vorsitzende des Schaustellerverbandes aus Düren. „Wir entwickeln uns weiter, ohne Traditionen aufzugeben. Das ist eine spannende Gratwanderung“, sagt sie in Aachen.

Der perfekte Paradiesapfel hat ein Geheimnis. Die Schale des frischen Apfels darf nicht zu dünn sein. „Sonst läuft die Fruchtsäure heraus, nachdem der Apfel in 100 Grad heißen Zuckersirup getaucht wird“, sagt Thilo von Olnhausen („Süße Stadt“). Die Säure löst dann den rot gefärbten Zuckerglanz auf. Darf nicht sein. Am besten sollte man ihn in den zwei Stunden nach der diffizilen Prozedur verspeisen – so schmeckt er am besten.

Auf die Schale kommt es an: Katja Milz und Thilo von Olnhausen lieben Paradiesäpfel – in allen Varianten. Foto: MHA/Harald Krömer

Die Äpfel gibt es mit Erdbeer- oder Traubengeschmackskleid; und längst auch in mehreren Schokomänteln, gerne auch beraspelt und beflockt.

Ausgedient hat hingegen der früher so beliebte „Türkische Honig“: meist ausgerollter weißer Nougat aus Zuckersirup oder Honig und Eischnee. Zu klebrig, aufwendig, anfällig für Sonnenwärme. „Ich selbst habe das geliebt, aber leider haben die Kundinnen und Kunden, auch die Kinder, heute andere Vorlieben“, sagt Milz.

Etwa die Churros, spanische Brandteig-Sticks. „Als meine Oma vor 14 Jahren damit in unserem Kirmes-Wagen anfing, haben die Leute zuerst gedacht, das seien Fritten“, lacht Michi Kreuz auf dem Bend. Seine Familie bleibt erfinderisch. Seit drei Jahren sind Churros in aller Munde. Die Churros von Kreuz gibt es – unter anderem – mit Mangosauce, Vanille oder Nutella. Oder „beschwipst“, etwa mit Baileys. Natürlich wandern sie auch vegan, in Pflanzenöl frittiert, über die Theke.

„Im Grunde waren meine Eltern auf dem Oecher Bend Pioniere, was vegetarische Speisen angeht“, sagt Peter Loosen junior in „Kaiser Karl’s Rathaus Grill“. Mit Partnerin Lilli Mantau serviert er Blumenkohl im Bierteigmantel. Wichtig ist dabei die Brise Backpulver im Teig – und die schwungvolle Technik. „Wenn Du den Blumenkohl im Bierteig nicht mit dem richtigen Elan in das exakt 170 Grad Celsuis heiße Öl bettest, flockt er ab; geht gar nicht“, sagt Loosen. Vater Peter senior nickt: „Als wir das vor Jahrzehnten – neben Reibekuchen, Fritten und Bratwürsten – erstmals angeboten haben, haben uns die anderen Schausteller für bekloppt erklärt“, sagt er. Inzwischen verkauft er fast mehr Fritten mit Champignons als mit Spießbraten.

Schade finden die älteren Schausteller-Semester, dass auch „der Kaffeewagen mit Zelt von Johnny Schulze vor Jahren verschwunden ist. Das war eben eine andere Zeit: Kaffee und Kuchen, ganz klassisch, bietet hier auf dem Bend eigentlich keiner mehr an“, bedauert Loosen.