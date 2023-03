Alemannia Aachen : Wer geht, wer hat noch Chancen, wer kommt?

Slalomläufer: Die Zeit von Tim Korzuschek am Tivoli läuft aus, der Mittelfeldspieler verlässt Alemannia im Sommer. Foto: Jérôme Gras

Exklusiv Aachen In den letzten Tagen haben sie Perspektivgespräche am Tivoli geführt. Mit den Abgängen ließe sich fast eine komplette Mannschaft aufstellen.

Die Liga-Spielpause haben sie am Tivoli genutzt, um die Zukunft mit den Spielern zu besprechen. Wer soll bleiben, wer muss gehen, wer hat noch Chancen, wer ist bei Alemannia Aachen im Gespräch? Am Ende dieser Perspektivgespräche zeichnet sich ab, dass fast eine komplette Mannschaft den Verein in ein paar Wochen verlassen wird. Der Rundgang durch den Kader beginnt bei den Torhütern:

Marcel Johnen hat als erster Profi überhaupt seinen Vertrag verlängert. Auch der intern sehr geschätzte Nachwuchskeeper Jan Strauch soll am Tivoli bleiben. Die Ausleihe von Yannik Bangsow wird dagegen nicht verlängert, der 25-Jährige kehrt im Sommer nach Braunschweig zurück.

Die Defensive: Abwehrchef Franko Uzelac hat schon frühzeitig seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, auch der aktuell kniegeplagte Lars Oeßwein bleibt an Bord. Marcel Damaschek verlässt den Verein im Sommer zum zweiten Mal. Der Vertrag mit Lukas Wilton, der im Herbst einer der Garanten des Aufschwungs war, wird ebenfalls nicht verlängert. Und auch bei Bastian Schmitt, gebe es die „Tendenz Abschied“, sagt Trainer Helge Hohl. Zu wenig Konstanz bemängeln die Verantwortlichen. Eine kleine Hintertür bleibt für Schmitt noch geöffnet, nach der Verletzung von Elsamed Ramaj erhöhen sich seine Einsatz- und damit Beweischancen.

Sicher wird Benjamin Hemcke im neuen Kader stehen, der Schienenspieler ist noch bis zum nächsten Jahr von Viktoria Köln ausgeliehen. Ihren Kapitän Marco Müller wollen die Aachener ebenfalls behalten, der Defensivspieler hat ein Angebot schon länger vorliegen.

Pepijn Schlösser, der sich in der letzten Woche einen schweren Knieschaden zugezogen hat, verlässt das Team mit nur ein paar Einsatzminuten im Gepäck. Der nächste Patient ist Dario de Vita. Der Innenverteidiger sollte sich im restlichen Verlauf der Saison noch beweisen, mit einem Kreuzbandriss ist das nicht mehr möglich. Der Verein hat noch nicht entschieden, ob es mit ihm weitergeht, obwohl sein Vertrag in drei Monaten ausläuft.

Kerniger Zweikämpfer: Auch Lukas Wilton bricht seine Zelte am Tivoli ab. Foto: Manfred Heyne/manfred heyne

Ein Sonderfall in den Planungen ist Alexander Heinze. „Wir wissen, was wir an ihm haben“, sagt Sportdirektor Sascha Eller. Die Frage ist, ob seine labile Schulter nach der zweiten Operation nun dauerhaft stabil ist. Die Entscheidung über seinen Verbleib ist erst einmal vertagt.

Bislang gehören dem neuem Kader neben Uzelac und dem frisch verpflichteten Robin Afamefuna zwei Innenverteidiger an. „Mit Aldin Dervisevic würden wir gerne weiterarbeiten“, sagt Hohl. Auch der 20-Jährige hat ein Angebot vorliegen. Alemannia verhandelt zudem mit Jan-Luca Rumpf, aktuell ist der 23-Jährige Stammspieler bei Fortuna Köln.

Apropos Neuzugang: Für die linke Außenbahn ist bereits Sasa Strujic verpflichtet, auf der anderen Seite wird in der nächsten Saison wieder Nils Winter verteidigen. Die beiden kehren nach Jahren zu Alemannia zurück.

Mittelfeld: Die Ordnungskräfte Freddy Baum und Julian Schwermann haben ihre Zusage für die kommende Saison bereits gegeben. Dino Bajric würden sie gerne in der Kabine behalten, ohnehin verlängert sich sein Vertrag bei weiteren Einsätzen. Beim Leistungsträger gibt es aber noch familiäre Überlegungen, ob er in Aachen bleiben will.

Sicher trennen sich die Wege mit Tim Korzuschek. Vor einem Jahr war der 24-Jährige noch die Attraktion im offensiven Mittelfeld. In dieser Saison haben ihn auch Verletzungen zurückgeworfen, seit einem halben Jahr hat er kein komplettes Ligaspiel mehr absolviert. Zudem wünschen sich die Trainer mehr Torgefahr auf der Position des Spielmachers. Korzuschek steht aktuell bei vier Saisontoren, zwei davon hat er aus präzise elf Metern erzielt.

Im Mittelfeld befinden sich noch einige Kandidaten nach langen Pausen auf dem Prüfstand. David Sauerland tastet sich gerade wieder ans Team heran. „Wenn er fit ist, hat er ein sehr gutes Regionalliga-Niveau“, sagt Helge Hohl. Für den Coach ist Uli Bapoh „das größte Fragezeichen im Kader“.

Die Trainer sind immer noch nicht zufrieden mit dessen Fitness, die nächsten Wochen werden eine Antwort bringen, ob sich der 23-Jährige noch einmal in Form bringen kann. „Fußballerisch kann er mit seinen Fähigkeiten ein Unterschiedsspieler sein“, hofft sein Trainer weiterhin auf Bapohs Durchbruch. Das Arbeitspapier von Vleron Statovci geht noch über die Saison hinaus, im Sommer werde man neu bewerten, wie die Einsatz-Aussichten des Nachwuchsspielers sind, kündigt Hohl an.

Soll am Tivoli bleiben: Jannis Held. Foto: Manfred Heyne

Angriff: Bei Jannis Held steht die Rückmeldung noch aus, nach starker Vorrunde interessieren sich auch höherklassige Teams für den schnellen Angreifer. Ein verbessertes Angebot hat auch Jannik Mause vorliegen. Der Torjäger hat bereits angekündigt, vorerst keine Entscheidung treffen zu wollen. Mit Elsamed Ramaj laufen die Gespräche. „Er ist sehr interessiert, zu bleiben“, sagt Eller. Aber noch steht eine Einigung aus.

Sicher verlassen wird Exauce Andzouana den Klub, und auch die Zeit von Dimitry Imbongo in Aachen geht zu Ende. Im Winter hatte es noch einmal Gespräche mit dem Mittelstürmer gegeben. „Unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt“, sagt Hohl.