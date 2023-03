Anlaufstelle : Wenn Männer Opfer von sexualisierter Gewalt werden

Tabuthema Gewalt gegen Männer: Für Opfer gibt es in der Region eine Anlaufstelle. Grafik: MHA/Horst Thomas Foto: ZVA/adobestock

Aachen Die Dunkelziffer ist hoch. Opfer brauchen oft Jahrzehnte, um ihr Schweigen zu brechen. In Aachen gibt es die Anlaufstelle RückHalt-M.

Vor ein paar Tagen schaute ein Mann vorbei, er wollte reden. Endlich. Er ist in einer Beziehung, aber dann gab es die sexuellen Grenzverletzungen, und die lösten Erinnerungen aus. Erinnerungen an seine Kindheit, Erinnerungen an grässlichen Missbrauch. Es ist häufig so, dass betroffene Männer erst nach endlos langer Zeit, ihre Geschichte hervorholen. Sie halten ihre Albträume unter Verschluss, auch wenn das psychisch sehr ungesund ist.

Eine US-Studie ergab, dass Männer durchschnittlich erst nach 21 Jahren über das Erlebte sprechen. Als Grund für das lange Schweigen gab ein Studien-Teilnehmer an: Sexueller Missbrauch eines Mannes sei ein Missbrauch seiner Männlichkeit. Es widerspreche dem landläufigen Bild des starken Mannes. Dieser Mechanismus der „Scham der Unmännlichkeit“ kommt der Studie nach vor allem zum Tragen, wenn die Betroffenen im Erwachsenenalter zu Opfern wurden. Sie schweigen lange, und dann suchen sie nach einer Anlaufstelle, um ihre Gedanken mit kompetenter Hilfe zu sortieren. Studien belegen: Männer zögern deutlich länger als Frauen, die Gleiches erlebt haben, sich zu offenbaren.

In Aachen ist die Beratungsstelle für von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen seit Jahrzehnten etabliert. Der gemeinnützige Verein „RückHalt“ kümmert sich. Das Hilfsangebot ist inzwischen aber auch ausgedehnt auf das andere Geschlecht. Schon seit fünf Jahren gibt es die Anlaufstelle für Männer und Transsexuelle in der Städteregion Aachen, die in ihrem Leben sexuelle Gewalt erfahren haben – als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener.

„RückHalt-M“ heißt der gemeinnützige Verein in der Aachener Franzstraße 107. Der Bedarf ist groß, berichten Nina Körner und Marc Schulpin vom Beratungsteam. Die Tendenz ist steigend, auch wenn RückHalt-M bislang kaum Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Dafür fehlen die Mittel. In den letzten beiden Jahren wurden jeweils 40 und 41 Männer beraten. Das sind nur Zahlen, die nicht das Ausmaß oder die Dauer von sexuellen Übergriffen oder Gewalt beschreiben können.

Die beiden Sozialarbeiter arbeiten nicht therapeutisch, aber sie sind mindestens eine gute Anlaufstelle, bis sich ein Therapieplatz finden lässt, die Wartezeit dafür beträgt tatsächlich oft Jahre. Es geht in den Gesprächen weniger um die Tat, mehr um den Alltag der Opfer. „Wir versuchen, diese Menschen zu stabilisieren“, sagt Nina Körner.

Helfer in der Not: Nina Körner, Agnes Zilligen und Marc Schulpin (von links) vom Team RückHalt-M. Foto: Heike Lachmann

Zur psychosozialen Betreuung gehört auch, Betroffene zu begleiten, wenn sie Strafanzeigen stellen oder später in Strafprozessen ihren Schmerz noch einmal formulieren müssen. Opfer müssen in solchen Extremsituationen im ungewohnten Rahmen ihre Leidensgeschichte öffentlich ausbreiten, viele kommen da an ihre Grenzen. „Nach unseren Erfahrungen stehen Opfer einen Prozess selten durch, wenn sie von Dritten zur Anzeige gedrängt wurden“, sagt Agnes Zilligen, die Geschäftsführerin des Vereins.

Ohnehin sind die Zahlen desillusionierend. Etwa nur jede zehnte Frau erstattet Anzeige, davon wird nur jeder zehnte Beschuldigte auch verurteilt. Für betroffene Männer fehlen valide Statistiken, Anzeigen kommen selten vor. Es gibt kaum gesicherte Erkenntnisse über das Delikt. Gewalt gegen Männer findet gesellschaftlich wenig Beachtung und wird oft von den Betroffenen verschwiegen, sagen die Fachleute. Belastbares Zahlenmaterial gibt es nicht, teilt entsprechend das NRW-Justizministerium auf Anfrage mit. Männer tauchen als Täter in den Statistiken auf – nicht als Opfer von Gewalt und Missbrauch. Häufig wurde die Diskussion über Gewalt an Männern sehr schnell und oft verkürzt auf „Partnerschaftsgewalt“ reduziert.

Definition Was ist „sexualisierte Gewalt“? Der Begriff der sexualisierten Gewalt umfasst alle Formen sexualisierter Grenzverletzung. Die beginnen mit verbal übergriffigen Äußerungen, reichen über unerwünschte Berührungen oder (Online-)Belästigungen bis hin zu schweren Straftatbeständen wie Nötigung, Missbrauch und Vergewaltigung. Als Folgen solcher traumatisierenden Ereignisse können sich Angst, Sprachlosigkeit oder auch Schuld- und Schamgefühle einstellen. Beobachtet werden auch Beziehungsstörungen oder Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen.

Das Dunkelfeld unaufgedeckter Taten ist bei Männern noch größer als bei Frauen. Zu dem Ergebnis kommt eine Pilotstudie des Bundesfamilienministeriums. Danach gab jeder zwölfte befragte Mann an, im Kindesalter Opfer sexualisierter Gewalt geworden zu sein – bis hin zu jahrelangen Vergewaltigungen. Außerhalb der Familie sind überwiegend Männer die Täter, innerfamiliär gleichgewichtig Männer und Frauen.

Dabei ist das Thema bereits vor zehn Jahren in die Öffentlichkeit geschwappt, als der sexuelle Missbrauch an Kindern in den konfessionellen Institutionen und der Odenwaldschule bekannt wurde. Sie waren als Jungen betroffen, und sie sind es als Männer bis heute. Auch Opfer von Pädosexuellen fanden nach jahrelangem Anlauf den Mut, ihr Schicksal zu teilen. Eine gute Anlaufstelle gab es damals für sie nicht, sie meldeten sich mangels Alternativen beim Frauennotruf in Aachen.

„Sexuelle Gewalt gegen Männer ist ein Tabu“, sagt Agnes Zilligen. Die Geschäftsführerin von RückHalt-M hat ihr Pilotprojekt vor ein paar Jahren im Landtag vorgestellt, um den Bedarf zu verdeutlichen. Als erste Landesregierung kündigt damals Schwarz-Gelb an, Hilfsangebote für männliche Gewaltopfer auszubauen. Deswegen hat die damalige Landesregierung mit dem Bundesland Bayern das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ ins Leben gerufen. Unter der Nummer 0800 123 99 00 können sich Männer melden, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt, aber auch beispielsweise von Stalking oder Zwangsheirat betroffen sind. Zusätzlich finden Opfer auf der Internetseite www.maennerhilfetelefon.de ein digitales Beratungsangebot.

Generell ist die Beratungs-Infrastruktur im Land immer noch überschaubar. Anlaufstellen wie in Aachen gibt es noch an vier weiteren Standorten. Insgesamt gibt es in NRW aber nur etwa 20 Männerschutzwohnungen für Männer, die Opfer häuslicher Gewalt geworden oder in einer akuten Bedrohungssituation sind. In der Region befinden sich die nächsten Räume in Mönchengladbach-Rheydt.

Wacklige Finanzierung

Die Finanzierung von RückHalt-M steht von Anfang an meist auf wackligen Füßen, mit kleineren Beiträgen wird der Fortbestand bislang gesichert. Für das laufende Jahr bekommt der gemeinnützige Verein einen Zuschuss der Stadt Aachen über 7500 Euro. Der Beschluss dafür wurde fraktionsübergreifend einstimmig im Rat gefasst.

„RückHalt-M ist zukunftsweisend und ein Modellprojekt für andere Kommunen. Raus aus der Dunkelziffer und auch den männlichen Opfern endlich Gehör verschaffen. Wer schweigt, vertuscht oder ignoriert, der schützt letztendlich nur die Täterinnen und Täter.“ Das sagt Frank Hansen, der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Aachener Stadtrat, der sich von Anfang an enorm für die Initiative einsetzt.

Neben der Stadt unterstützt auch die Städteregion das Männer-Projekt jährlich über die laufende Förderung an RückHalt.

Bis Ende letzten Jahres kamen regelmäßig 5000 Euro der Glücksspirale beim Verein an, die Förderung ist aber ausgelaufen. Die Fortführung der Angebote für von sexueller Gewalt betroffene Männer ab 2023 ist weiterhin abhängig von der finanziellen Absicherung des Projektes: Ein Zuschuss für RückHalt-M als regionales Vor-Ort-Hilfsangebot durch das Land NRW wäre sehr wünschenswert, sagt Zilligen, die zudem unverändert auf Spenden hofft.

Weitere Informationen unter rueckhalt-m.de