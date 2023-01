Die Woche in Aachen : Wenn (leider) nicht alles fließt

Bild aus glücklichen Zeiten – mit Alkohol: (von links) Daniel Müller, Sohn des Motel One-Gründers, und der damalige Hoteldirektor Jan Eigelshoven bei der rauschenden Eröffnungsparty des Trendhotels in Aachen am 25. August 2022. Foto: Andreas Steindl

Meinung Aachen An der Theke auf dem Trockenen sitzen bleiben? Das kommt nicht immer gut an. Dass die renommierte Kette Motel One offenbar versäumt hat, rechtzeitig eine Alkohollizenz zu besorgen, findet Redakteurin Annika Kasties ganz schön peinlich. Dramatisch sind hingegen andere Flüssigkeiten, die in Aachen knapp werden.

Na, wo ist sie denn nur hin? Das haben sich in dieser Woche sicherlich so einige Gastronominnen und Gastronomen gefragt. Und vielleicht auch mehr oder minder verzweifelt in Papierbergen gewühlt. Im besten Fall konnte die Suche nach der Alkohollizenz mit einem erleichterten „Ach hier!“ abgeschlossen werden.

Denn ohne Gaststättenkonzession bleiben die Gäste an der Theke sprichwörtlich auf dem Trockenen sitzen – von wegen: Alles fließt. Kein Bier, kein Wein, kein Aperitif. Dafür Wasser, Cola und Saft. Wer am sogenannten Dry January teilnimmt und nach den fetten und feuchtfröhlichen Feiertagen bewusst im Januar auf Alkohol verzichtet, kann das mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen.

Im Motel One in Aachen hat der fehlende Drink aber für viel Unverständnis und peinliche Momente gesorgt. Wie Kontrollen des Ordnungsamtes ergeben haben, fehlt dem modernen Hotel mit der stilvollen Lobbybar eine Alkohollizenz. Einfach zu spät beantragt.

Bis diese vorliegt, dürfen nur noch Motel-One-Gäste an ihrem Cocktail nippen. Hotelfremden Kunden bleibt nur die Virgin-Variante ohne Alkohol. Wer genau aus der Motel-One-Riege schlampig gearbeitet hat, ist unklar. Der Aachener Hoteldirektor ist jedenfalls seinen Job los. Ein Sündenbock? Die Gerüchteküche brodelt. Fest steht: Für eine renommierte Kette, die mehr als 80 Häuser betreibt und offensiv um externe Bar-Gäste gebuhlt hat, ist das ganz schön peinlich.

Auch an anderer Stelle sind bestimmte Flüssigkeiten rar – in diesem Fall geht es aber nicht um Genuss, sondern um lebensnotwendige Maßnahmen. Die Blutkonserven sind knapp wie selten. Das Deutsche Rote Kreuz schlägt Alarm. Zu wenig Menschen spenden Blut. In den Krankenhäusern mussten deshalb schon planbare Operationen für Patientinnen und Patienten mit bestimmten Blutgruppen verschoben werden.

Immer wieder wird das Blut in der Ferienzeit knapp. Hinzu kommt jetzt die massive Erkältungswelle, die dazu führt, dass noch weniger Menschen den wertvollen Lebenssaft spenden.

Deshalb gerne auch an dieser Stelle der dringende Appell an die Leserinnen und Leser: Wer gesund ist und die nötigen Voraussetzungen für die Blutspende erfüllt, sollte einen der anstehenden Blutspendetermine des DRK oder der Uniklinik Aachen nutzen. Schließlich kann jeder oder jede selbst eines Tages auf die wertvolle Spende anderer angewiesen sein – und spätestens dann will sich niemand mit knapp werdenden Konserven abfinden.

Was in Aachen wohl noch lange nicht knapp werden wird: Anlässe, um über die Mobilitätswende zu berichten. Auch wenn es schulferienbedingt auf Aachens Straßen derzeit noch etwas ruhiger als sonst zugeht, halten die Diskussionen über die Verteilung des Straßenraums an. Mit zahlreichen Sperrungen hat die Stadt in den letzten Jahren insbesondere dem Radverkehr mehr Platz eingeräumt. Das funktioniert an der einen Stellen besser, an der anderen noch eher schlechter.

Ein Positivbeispiel aus Sicht der Stadt ist der Neumarkt im Frankenberger Viertel. Seit einem halben Jahr fahren Autos dort sprichtwörtlich vor die Wand. Kein Durchfahrtverkehr in der Bismarckstraße, Pollern sei Dank. Und die zeigen offenbar Wirkung: Eine Datenanalyse der Stadt hat ergeben, dass seit der Sperrung deutlich mehr Radfahrer den Neumarkt passieren und im Umkehrschluss deutlich weniger Autos überhaupt die Bismarckstraße ansteuern.

Das erfreut mindestens die Anhänger des Zweirads und sicherlich die Menschen, die den Neumarkt vor allem für das (außen-)gastronomische Angebot schätzen. Das Bier schmeckt mit weniger Autoabgasen einfach noch besser.

Luft nach oben besteht übrigens auch am Templergraben. Diesmal sogar aus Sicht der Radfahrer. Deren Ärger über Autosperren hat in dieser Woche zu einer auf den ersten Blick durchaus kurios anmutenden Nachricht gesorgt. Gut, dass die Stadt sich der Sache annimmt und Vorkehrungen treffen will, damit die Sperren nicht mehr mutwillig versetzt und Radfahrer gefährdet werden können.