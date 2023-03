Schöffen in Aachen gesucht : Wenn Laienrichter auf Berufsrichter treffen

Im Namen des Volkes: An Amts-, Land- und Jugendgerichten werden in diesen Tagen wieder Laienrichter gesucht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Aachen Die Justiz sucht wieder Schöffinnen und Schöffen, auch in Aachen. Manche Interessenten beklagen die Bedingungen des Ehrenamts.

Den Entschluss hatte die Aachenerin Marjan Mellin schon länger gefasst, sie wollte Schöffin werden. Aktuell ist auch die Stadt Aachen wie andere Kommunen auf der Suche, alleine in NRW werden werden für die neue Amtszeit von 2024 bis 2028 rund 10.000 Laienrichter gebraucht. Die Fahndung nach Haupt- und Ersatzschöffinen läuft auch in Aachen: 596 für das Amts- und Landgericht, 292 für das Jugendgericht. Marjan Mellin sagt, dass sie sich seit Jahren ehrenamtlich engagiere, und dass sie gerne Verantwortung übernehme. Die selbständige Goldschmiedin findet, das Schöffenamt sei gelebte Demokratie und damit eigentlich sehr erstrebenswert und ganz sicher nicht „piefig“. Sie hat verfolgt, dass vermehrt AfD-Anhänger ins Schöffenamt drängen, um für härtere Strafen zu sorgen. Das stört sie massiv.

Die Bewerbungsfrist läuft, aber Marjan Mellin wird nicht mitmachen, sie hat sich informiert und hält die Modalitäten für „vorsintflutlich“. Denn der Bewegungsspielraum für die Schöffinnen und Schöffen ist eng. „Wenn man einmal in der Mühle drin ist, kann man nicht nein sagen“, sagt sie.

Im Pflichtenheft für Schöffen ist festgehalten, dass sie an den Sitzungen, zu denen sie ausgelost wurde, teilnehmen müssen. Nur ausnahmsweise, etwa bei attestierter Krankheit, können sie von bestimmten Sitzungstagen befreit werden. Ehrenamtlichen Richter werden für fünf Jahre gewählt. Wer die Verpflichtung eingegangen ist, kann nur mühsam sich vom Dienst zurückziehen.

Mellin schreckt als Selbstständige die mangelnde Flexibilität des Systems. Ein gewählter Schöffe wird bei maximal zwölf Terminen eingesetzt. Ein Termin am Amtsgericht bedeutet fast immer, dass ein Fall an einem Tag beendet wird, ein Termin am Landgericht dagegen beinhaltet häufig viele Prozesstage, wenn es zum Beispiel um Mord oder Vergewaltigung geht. Der Strafrahmen in dieser Instanz ist höher, der Tatvorwurf gravierender, der Aufwand bis zur Urteilsfindung größer. Solche Verfahren dürfen nicht länger als 21 Tage unterbrochen werden. Daher muss ein Schöffe gegebenenfalls seinen Urlaub unterbrechen, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ansonsten droht eine Strafe: „Versäumt ein/ Schöffe/Schöffin die Sitzung unentschuldigt oder findet sie oder er sich unentschuldigt nicht rechtzeitig ein, kann gegen sie/ihn ein Ordnungsgeld bis zu Euro 1000 festgesetzt werden“, so steht es im Gesetz. Mellin hält das für nicht praktikabel. Sie würde das Amt nur mit der zeitlich geringeren Belastung am Amtsgericht ausüben können. Aber diese Zusage sieht das das Verfahren nicht vor.

Interessenten können in ihrem Bewerbungsformular nur eine Präferenz für Land- und Amtsgericht angeben, bindend ist das nicht, bestätigt Daniel Konecny, der für die Stadt Aachen die Schöffenwahl organisiert. „Wünsche werden möglichst berücksichtigt, aber die Aufgaben müssen natürlich verteilt werden“, sagt der Sachbearbeiter aus dem Wahlamt. Im Bewerbungsverfahren haben Interessenten zudem keine Möglichkeit, für sich bestimmte Prozesse, in denen es zum Beispiel um Kinderpornografie geht, auszuschließen. Auch das bemängelt Mellin.

Dabei gilt die Beteiligung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in der Strafjustiz als wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates. Die Schöffen kennen die Ermittlungsakten nicht, orientieren sich nur an den Inhalten der Hauptverhandlung. Der unverstellte Blick ist gewünscht bei der Urteilsfindung. Die Laienrichter bekommen deswegen das gleiche Stimmrecht wie die Berufsrichter. Sie legen gemeinsam das Strafmaß fest. Die Laien dürfen sich bei der Abstimmung nicht enthalten. Natürlich gilt auch für Schöffen die Schweigepflicht für alle Vorgänge, die mit den Verhandlungen zu tun hat. Die Verpflichtung gilt auch weiter, wenn die Zeit im Ehrenamt vorbei ist.

Die Zugangsbeschränkungen für die Laienrichter: Interessenten müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, sie dürfen nicht vorbestraft sein. Sie müssen mindestens 25 Jahre und höchstens 69 alt sein (Stichtag 1. Januar 2024). Diese Obergrenze versteht Mellin nicht. „In Deutschland dürfen Menschen mit 85 Jahren noch unkontrolliert Auto fahren. Warum lässt man es nicht zu, dass Rentner auch im höheren Alter der Gemeinschaft etwas zurückgeben?“

Das Ehrenamt setzt ausreichend Sprachkenntnisse ebenso voraus wie gesundheitliche Stabilität. Bestimmte Berufe wie Justizangestellte, Rechtsanwälte und Polizisten im Vollzugsdienst sind ausgenommen, um die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu stärken. Zwei Wege führen in das Ehrenamt. Neben der eigenen Bewerbung hat die Stadt auch bei den Parteien, Gewerkschaften Kirchen und großen Arbeitgebern Vorschlagslisten ausgelegt. Am Ende prüft Daniel Konecny alle Bewerbungen, die nächste Hürde ist der städtische Rat, der die Vorschlagsliste noch einmal verändern kann. Dann wird die beschlossene Vorschlagsliste eine Woche ausgelegt, um Einsprüche zu ermöglichen. Schließlich trifft dann der Schöffenwahlausschuss am Amtsgericht die finale Entscheidung.

Wer gewählt ist, sollte am Ende eines Jahres seine Urlaubstermine für das Folgejahr möglichst präzise hinterlegen. Eine Vergütung gibt es nicht, dafür eine Aufwandsentschädigung, orientiert am zeitlichen Einsatz, an den Fahrkosten und natürlich am Verdienstausfall. Im wohlklingenden Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) ist eine Bezahlung von maximal 29 Euro (brutto) für täglich höchstens zehn Sitzungsstunden vorgesehen. Häufig wird die Schöffentätigkeit direkt mit dem Arbeitgeber abgerechnet. Die müssen Arbeitnehmer ohne jeden beruflichen Nachteil für das Ehrenamt freistellen.