Alemannia Aachen : Wenn ein Spiel übers Wochenende besser wird

Vorsichtige Entwarnung nach dem Tritt in die Wade: Mittelfeldregisseur Aaron Herzog (am Boden, beobachtet von Marc Brasnic) will am Montag wieder ins Training einsteigen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Die Generalprobe gegen den Bonner SC stufte Helge Hohl als „ordentlich“ ein. Nach der Ansicht der Bilder wird er zufriedener. Entwarnung gibt es bei den angeschlagenen Spielern.

Ein paar Minuten nach Spielende stufte Helge Hohl die Generalprobe als „ganz ordentlich“ ein. Das klang wie ein „Befriedigend“ in der Schule. 2:1 hatte Alemannia am Freitagabend beim Bonner SC gewonnen, es war ein eher schmuckloser Erfolg des Fußball-Regionalligisten, den Marc Brasnic durch zwei schöne Treffer sicherstellte.

Vor allem in der letzten halben Stunde nach dem Anschlusstreffer durch einen Fernschuss von Burak Yesilay war die Partie „vogelwild“, ärgerte sich Aachens Trainer. Der Favorit verlor mehrfach den Ball in neuralgischen Zonen, der Ausgleich des Mittelrheinligisten war noch möglich. „Die Phase hat mir überhaupt nicht gefallen“, sagt der 31-Jährige unter dem Eindruck der Schlussminuten.

Zwei Tage und ein Videorückblick später fällt sein Urteil deutlich milder aus. „Nach dem Spiel habe ich unseren Auftritt schlechter empfunden als nach der Ansicht der Bilder“, sagt der Trainer am Sonntag. Vor allem die enorm druckvolle Anfangsphase mit einem halben Dutzend Eckbälle und vielen guten offensiven Aktionen hatte es Hohl angetan. Dazu kam: „Wir haben über eine Stunde lang defensiv nichts zugelassen.“

Bis dahin hatte nur Bonns neuer Mittelstürmer Marco Königs eine Kopfballchance gehabt. Das war kurz vor der Halbzeit, als Alemannia Aachen in Unterzahl war: Aaron Herzog humpelte nach einem Tritt in die Wade vom Spielfeld, Ersatzmann Beyhan Ametov musste sich noch aufwärmen. Herzog war nicht die einzige personelle Sorge im Gepäck bei der Rückreise, denn auch Kapitän Bastian Müller meldete sich in der Pause in Bonn vorsorglich mit muskulären Problemen ab. Inzwischen gibt es leichte Entwarnung. Beide Mittelfeldspieler wollen am Montag auch ohne MRT sofort wieder ins Training einsteigen. „Sie fühlen sich besser, wollen unbedingt am Freitagabend dabei sein.“

Die erste Einheit zu Wochenbeginn soll Aufschluss geben, ob weitere medizinische Untersuchungen notwendig werden, oder ob die beiden Mittelfeldspieler schnell wieder einsatzbereit sind. Der prominent zusammengestellte Kader bietet viele Alternativen. In Bonn wurden Julian Schwermann, Dustin Willms und Uli Bapoh geschont, die am Tag zuvor im Wettkampf waren. „Es drängen viele Spieler in die Startelf“, sagt Hohl. Die Aufstellung der Generalprobe war ein Fingerzeig, dazu kommen die Eindrücke der finalen Trainingswoche, bevor der offizielle Startschuss fällt. „Es wird immer enge Entscheidungen geben“, sagt Hohl. Die Statuten schreiben zwar nur elf Startspieler vor, aber in Aachen wird es etwa 20 Stammspieler geben in den nächsten Monaten. Die Einsätze werden verteilt werden, zumal ab dieser Saison auch fünf Wechsel in jeder Partie wieder möglich sind.

Lesen Sie auch Fußballmeisterschaft 2024 : Bunte Liga drängt es auf den Tivoli Die Linksfraktion im Aachener Stadtrat will den Alternativfußballern den Tivoli für die Meisterschaftsendrunde 2024 zur Verfügung stellen.

In Bonn erwischte der unumstrittende Stammtorwart Marcel Johnen, der den haltbaren Fernschuss passieren ließ, nicht seinen besten Tag. „Er hatte vielleicht nicht die letzte Spannung an diesem Tag“, beobachtete sein Trainer. Auch nach wochenlangem Casting fehlt ein Herausforderer für Johnen, die Position des zweiten Torwarts ist weiterhin ausgeschrieben.

Beunruhigt ist Hohl nach dem Fehlgriff in Bonn keineswegs. „Um die Performance von Marcel mache ich mir keine Sorgen. Wir haben hohes Vertrauen in ihn. Er liefert zuverlässig, wenn es darauf ankommt.“ Am Freitagabend, ab 19.30 Uhr zum Beispiel.