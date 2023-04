Alemannia Aachen : Wenn die Saison ohne große Ziele austrudelt

Quo vadis Alemannia: Das Team ist in der Rückrunde ziemlich aus dem Tritt geraten. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am Tivoli ist gerade eine Mannschaft unterwegs, der die großen Ziele abhanden gekommen sind. Trainer Helge Hohl will die Probleme des Teams nicht öffentlich thematisieren.

Schon im Herbst hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz den Angriff auf die Tabellenführung angekündigt. Selten hat ein Funktionär so früh die Erwartungen angefeuert. Nach so vielen tristen Jahren will Alemannia Aachen endlich der Regionalliga entkommen, das war sein Tenor.

Die Attacke wurde wohlgemerkt für die kommende Saison ausgerufen. In der aktuellen Spielzeit sind die Ziele spätestens seit dem Pokal-Aus gegen Viktoria Köln ausgegangen. Die schöne Zukunft ist ausgerufen, die Gegenwart ist dagegen kaum aufregend. Die Mannschaft dümpelt im Mittelfeld, Tabellenkeller und Tabellenspitze sind nur vom großen Aussichtsturm aus erkennbar.

Eine Nummer zu groß

Am Sonntag unterlag das Team bei Borussia Mönchengladbachs U 23 mit 1:3. Es war wieder ein Spiel, das einen Verdacht nährt, genau wie schon die Partien zuvor in Münster, gegen Wuppertal, bei Fortuna Köln: Die Spitzenteams der Liga sind eine Nummer zu groß für das Team vom Tivoli. Im zugigen Grenzlandstadion in Rheydt hatte das Team ein bisschen Glück und ganz viel Marcel Johnen, ansonsten wäre die Niederlage üppiger ausgefallen.

Seit Beginn der Rückrunde ist keine gute Entwicklung mehr feststellbar. In der Offensive fehlen regelmäßig die Lösungen. Ein organisiertes Angriffsspiel ist eine Rarität. Und weil Standards chronisch ungefährlich sind, sind bislang nur 38 Treffer erzielt worden. Die gleiche Ausbeute hat der abgeschlagene Vorletzte Wattenscheid 09.

Die Aachener sind immer noch eine Amplitudenmannschaft, die ihre Ausschläge in der Ferne nicht abstellen kann. Die herbeigesehnte Stabilität bei Dienstreisen hat sich bislang nicht eingestellt. Trainer Helge Hohl sagt, es gäbe tiefergehende Erklärungen, die er nicht öffentlich thematisieren wolle.

In den Sozialen Medien, wo traditionell der Colt locker sitzt, wurde die nächste Niederlage schnell am Trainer festgemacht. „Damit muss ich umgehen, das gehört dazu“, sagt Hohl. Der 31-Jährige trainiert seit Oktober eine Mannschaft, die überwiegend sehr gerne mit seinem Vorgänger Fuat Kilic zusammengearbeitet hat. Die Gruppe hat ihr Unverständnis über dessen Ablösung öffentlich dokumentiert.

Nun wird die Mannschaft von einem Trainer mit anderer Ansprache und einer anderen Spielidee angeleitet. In Erfolgszeiten arbeitet sich so leichter, in schwierigen Zeiten schwerer zusammen. Die Fliehkräfte werden gerade größer am Tivoli. Dazu kommt, dass etliche Spieler inzwischen wissen, dass ihre Zeit in Aachen in knapp einem Monat zu Ende geht. Leistungsfördernd sind solche Entscheidungen nicht zwingend.

Ordentlich verabschieden

„Wir werden viele Gespräche führen, werden die Trainingsqualität hochhalten und die Vorfreude auf das nächste Spiel schüren“, gibt Hohl die Lo(e)sung für diese Woche vor. Auch Sportdirektor Sascha Eller appelliert an das Team, das in Mönchengladbach am Ende keinen gemeinsamen Plan mehr hatte: „Wir stehen in der Verpflichtung, uns ordentlich in dieser Saison zu verabschieden. Das müssen wir als Team hinbekommen.“