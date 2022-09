1000 Gäste beim Bundeswehr-Biwak : Wenn die Hüpfburg neben der Panzerhaubitze steht

Aachen Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hat die Bundeswehr zum Biwak in die Lützow-Kaserne geladen. Über 1000 Gäste kommen. Hüpfburg, Fritten und Musik neben Panzern und Haubitzen gehören dazu.

Die TSH mit ihren vier Kasernen in Aachen und Stolberg gilt als hochversierter Stützpunkt zum Testen und Reparieren von militärischem Großgerät. Auch in Sachen Ausbildung – etwa in Kooperation mit der Handwerkskammer Aachen – ist das sonst hinter den Kasernenmauern verborgene Militärgeschäft eng mit der Stadt und vielen Bürgerinnen und Bürgern verknüpft. General Kipper knüpft an die Tradition an, dieses militärische „Innenleben“ auch für – ausgesuchte – Außenstehende zu öffnen.