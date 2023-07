Klinik-Clowns : Wenn der Humor am Krankenbett vorbeischaut

Zugewandt: Anna Scholten und ihre Kollegin Bernadette Keller (im Hintergrund) sind Stimmungsaufheller im Krankenzimmer. Foto: Heike Lachmann

Aachen Anna Scholten ist ausgebildete Schauspielerin. Ihre Bestimmung findet sie aber auf der kleinen Bühne, wenn sie in die Rolle der Clowin Vilma schlüpft.

Es ist nur ein paar Minuten her, dass Anna Scholten das Universitätsklinikum betreten hat. Jetzt, sieben Etagen aufwärts, ist sie in ihre Rolle geschlüpft. Aus Anna Scholten ist Clownin Vilma geworden. Die hat nun eine rote, selbstgebastelte Clownsnase aufgezogen, trägt eine gepunktete Jacke, einen Rock aus Tüll, eine rote Strumpfhose und natürlich die glitzernden Gummistiefel. Die Klinik-Clowns machen sich wie jeden Dienstag und Donnerstag auf ihren Weg, eine Art Humor-Visite steht an.

Vilma klopft an, dann steckt sie ihr grinsendes Gesicht durch die Türe ins Patientenzimmer wie sonst der Clown durch den Vorhang. „Hereinspaziert“. Fast immer werden die Clowns hereingebeten. Diese rote Nase ist auch im Krankenhaus die Eintrittskarte in eine Welt des Spiels, der Leichtigkeit, der Ablenkung. Die Krankheit spielt in den nächsten Minuten keine Rolle, Vilma und ihre geschminkte Clown-Kollegin Frida schneiden das Thema nicht an.

Vilma und Frida werden zu „Fluchthelferinnen“, die für ein paar leichte Minuten mit den kleinen Menschen auf Phantasiereise gehen. Es braucht gute unsichtbare Antennen unter dem Kostüm, um die Schwingungen und Stimmungen im Raum zu registrieren. Manche Patienten sind schüchtern, andere erkennbar traurig, aber die meisten sind neugierig auf die unerwartete Vorstellung.

Die gute Laune am Krankenbett: die temperamentvolle Clownin Vilma bei ihrer Humorvisite. Foto: Heike Lachmann

Clownin Vilma könnte etwas zaubern oder jonglieren. Aber sie improvisiert lieber, hantiert ungelenk mit dem Seifenspender oder Handtuchhalter. Und die Schnur zum Luftballon, auf dem „Spatzl“ steht, wird zur Gitarrensaite. Das Lachen ist schnell wieder im Raum, auch bei den Eltern, die da am Krankenbett warten. „Vilma, du bist die Schönste“, lacht eine Mutter nach ein paar Minuten hellauf.

Gestreift von einer Seifenblase

In einem Bett liegt Amina, sie schaut konzentriert auf ihr Handy, das Treiben am Nachbarbett ignoriert sie mit der Ernsthaftigkeit einer 15-Jährigen. Aber dann wird sie von einer Seifenblase gestreift, und jetzt grinst auch sie. Jeder Patient ist eine kleine Herausforderung für Vilma und Frida. „Wir müssen uns schnell einstellen auf die neue Situation. Das Gegenüber führt die Regie.“

Aber regelmäßig gelingt die Entführung in eine spaßige Welt. „In jedem Zimmer haben wir neue spannende und phantastische Begegnungen. Diese kleinen Abenteuer sind ein unbezahlbares Geschenk“, sagt Clownin Vilma. Manchmal lassen die Clowns eine Glücksfeder zurück, oder an den Krankenbetten wird ein Aufkleber befestigt: Hier liegt Prinz David. Wenn die Clowns das Zimmer verlassen, bleibt so ein Farbklecks der Freude zurück. Die Klinikclowns schlagen eine Humorschneise in den Klinik-Alltag, und auch die gestressten Pflegerinnen und Ärzte grinsen, wenn sie über den Flur trippeln.

Clown Frida heißt wieder Bernadette Keller, wenn sie die Uniklinik Aachen verlässt. Ohne rote Nase arbeitet sie musisch im Seniorenzentrum Haus Hörn in Aachen. Auch sie ist seit acht Jahren als Clownin im Einsatz. Sie genießt es, sich ohne Vorurteile oder Vorkenntnisse in neue Situationen zu begeben, sagt sie. Diese Offenheit helfe ihr auch im Alltag, sagt die lebenslustige Bernadette Keller. Die Clowninnen Frida und Vilma sind nicht permanent gemeinsam im Einsatz, die Humor-Teams wechseln. Frida lässt gerne ein Kompliment für Vilma da: „Sie ist so ehrlich, so lustig, so hübsch.“

Die Klinikclowns sind die leise Untergruppe der Zirkusclowns. Sie brauchen keine großen Gesten, keine dröhnende Stimme. Sie haben kein großes Publikum, eher das kleinstmögliche. Lautstärke wird durch Empathie, Distanz durch Nähe ersetzt. Es ist eine besondere Begabung. „Wir möchten die Patientinnen und Patienten zum Leuchten bringen“, sagt Clownin Vilma später, als sie wieder Anna Scholten ist. Ziemlich sicher lässt man sich gerne anstecken von einem Besucher, der so viel Temperament und guter Laune mitbringt. Eigentlich trägt die 43-Jährige immer eine Clownsnase, auch wenn man sie nicht immer erkennen kann. Es ist eine Frage der Haltung.

Das kleine Klinik-Kostüm ist auch eine Abgrenzung zum Alltag. Der Clown erwacht, manchmal begleitet er auch Menschen in ihren letzten Stunden. Aber wenn die Garderobe später abgelegt wird, werden auch die vielen Schicksale abgelegt, denen die Clowninnen an diesem Morgen begegnet sind. Das Kostüm ist auch der Panzer, den die Clowns bei der Arbeit tragen, vielleicht auch tragen müssen.

Der amerikanischen Arzt Patch Adams hat die roten Nasen in den 1980er-Jahren in den Klinikbetrieb eingeführt. Der Mediziner in Aachens Partnerstadt Arlington hatte erkannt, dass positive Emotionen und Lachen zu einer schnelleren Gesundung beitragen. Und deswegen besuchte er auch seine Patienten mit roter Clownsnase statt im weißen Kittel. Das Leben des Mediziners und Profi-Clowns wurde später mit Robin Williams in der Hauptrolle verfilmt. Das ist eine andere Komödie.

Humor heilt – sagen die Forscher

Die positive Auswirkung des Lachens auf die Genesung haben „Lach-Forscher“ längst wissenschaftlich abgesichert. Solche Gelotologen ermittelten die verschiedensten Effekte: Beim Lachen werden die körpereigenen Hormone Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet und somit Entzündungen gehemmt, außerdem das Immunsystem gestärkt, Schmerzen gelindert, das Herz trainiert und das Gedächtnis ebenso wie die Atmung verbessert. Das Phänomen Lachen bewirkt im menschlichen Körper wahre Wunder.

Deswegen haben die Clowns in den Kliniken, Seniorenheimen, Einrichtungen für Behinderte, Palliativstationen und in Hospizen nahezu einen therapeutischen Auftrag. „In den Niederlanden ist der Status der Clowns höher, fast jedes Krankenhaus beschäftigt seine eigenen Clowns“, sagt Anna Scholten, die sogar eine lizenzierte Humortrainerin ist. In einer idealen Welt sollten Krankenkassen die Entertainer für ihre Aufmunterung bezahlen, findet sie. Und warum gibt es keine Schul- oder Firmenclowns, die dem Stress eine rote Nase zeigen?

Bieten ab September eine Ausbildung zum Klinik-Clown an: Bernadette Keller und Anna Scholten. Foto: Andreas Herrmann

Vor 15 Jahren ist Anna Scholten nach Aachen gekommen, weil ihr Mann Thomas Hamm ein Engagement am Stadttheater gefunden hatte. Seitdem lebt das Schauspielerpaar mit den beiden Kindern in der Domstadt. Vor sieben Jahren dann hat sie eine ungewöhnliche Stellenanzeige im „Klenkes“ gelesen: „Clown gesucht.“

Die 43-Jährige ist ausgebildete Schauspielerin, hat in vielen Film, Kino- und Theaterrollen schon gespielt, aber als sie die Anzeige las, war sie gerade in einer Sinnkrise: „Ich weiß nicht, ob ich noch selbst schauspielern will.“ Sie fuhr zum Casting, hat die Ausbildung – tatsächlich gibt es die – bestanden. Sie gehört nun zum achtköpfigen Ensemble der Klinikclowns, die regelmäßig im größten Krankenhaus der Region, aber auch im Haus Cadenbach am Luisenhospital auftreten.

Und manchmal watscheln die Clowns auch in Altenpflegeeinrichtungen oder besuchen andere therapeutische Einrichtungen. Die „Humor hilft Heilen“-Stiftung von Eckart von Hirschhausen hat vor Jahren dem Verein eine Anschubfinanzierung gegeben, aber unverändert ist dieser auf Spenden angewiesen.

Nach vielen Jahren auf den Klinikfluren sagt Scholten: „Clownin Vilma ist der schönste Beruf der Welt.“ Die Clownsfigur hat sie nach ihrer quirligen Großmutter benannt. Scholten hat ihre Schauspielausbildung 1999 unterbrochen, um selbst Krankenpflegerin zu werden. Sie hat die Ausbildung vorzeitig beendet, ihr fehlte die Zeit mit den Patienten, sagt sie.

Gerade ist die Zeit da, etwas nachzuholen. Zuletzt führte die 43-Jährige selbst Regie am Düsseldorfer Schauspielhaus. Im Mixed-abled Theaterclub „Mein Raum“ erzählten Menschen mit und ohne Behinderung von ihren Rückzugsorten. Monatelang erarbeiteten sich die Darsteller und Darstellerinnen das Stück. Sind solche Räume geschlossene Orte oder Wohlfühloasen für alle? Die Premiere war ein großer Erfolg, vielleicht wird das Ensemble im nächsten Jahr bei Festivals auftreten, das ist auch so ein Traum. Sie brennt für die Aufgabe, sagt sie.

Ausbildung zum Klinik-Clown Einjähriger Kurs startet Anfang September Den Clown machen? Das kann man lernen. In Aachen können sich Interessierte sich in einem einjährigen berufsbegleitenden Seminar zum Clown ausbilden lassen. Der Verein In Via, ein Fachverband des Caritasverbands, hat diesen Kurs ab September erstmals im Angebot. Und es sind noch Plätze frei. Die berufsbegleitende Ausbildung kostet 2400 Euro, Bildungsschecks können dafür eingesetzt werden. Los geht es am Samstag, 2. September. Informieren können sich Interessierte per E-Mail an zentrale@invia-aachen.de oder auf der Homepage des Verbands unter www.familienbildung-aachen.de. Auf ihrer Homepage www.humor-leichtigkeit.de bieten Bernadette Keller und Anna Scholten auch „Humorcoaching“ an – als wirksames Gegenmittel im „Theater des beruflichen Alltags“.