Betrugsprozess gegen RWTH-Professor : Wenn der Gerichtssaal zum Markt der Möglichkeiten wird

Wie viel wird er gestehen? Der angeklagte RWTH-Architekturprofessor mit seinem Verteidiger Prof. Lasse Gundelach. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Im Prozess gegen einen RWTH-Architekturprofessor kommt es nicht zum erwarteten „Deal“, weil der Angeklagte doch noch nicht aussagt. Dennoch streben alle Beteiligten ein schnelles Ende an.

Wenn Journalisten schreiben, vor Gericht gehe es zu wie auf einem Basar, lesen sämtliche Prozessbeteiligten das in der Regel nicht gerne. Klingt ja nicht gut, wenn harte Feilscherei und seriöse Rechtsfindung in einem Atemzug genannt werden. Wobei auch in Gerichtssälen bisweilen nicht nur verhandelt, sondern auch gewissermaßen auf dem Markt der juristischen Möglichkeiten gehandelt wird – getreu dem Motto: Gibst du mir das, bekommst du dies.

Im Betrugsprozess gegen einen Architekturprofessor vor dem Landgericht Aachen kommt es an diesem Donnerstagnachmittag nicht zu einem auf solchen Prinzipien fußenden „Deal“, obwohl ein solcher zuletzt wieder im Raum stand. Was auch daran liegt, dass die eine Seite – der angeklagte Professor der RWTH Aachen – sein Angebot noch nicht auf den Markt bringt: Seine in Aussicht gestellte Einlassung zu den Steuervorwürfen sei noch nicht fertig, sagen seine Verteidiger. Sie soll nun am nächsten Verhandlungstag am 21. April verlesen werden.

Neben Steuerhinterziehung wird dem Angeklagten auch Untreue und Betrug zu Lasten der RWTH Aachen vorgeworfen. Und auch wenn zuletzt Steuerstraftaten teils strittig verhandelt wurden, liegt in dem von der Schadenssumme her deutlich kleineren „RWTH-Komplex“ der weitaus größere Knackpunkt.

Jedenfalls für den Angeklagten. Der mittlerweile von der Aachener Hochschule freigestellte Architekturprofessor will wieder an die RWTH zurückkehren, das wird an diesem 15. Verhandlungstag noch einmal bekräftigt. Und deshalb wäre es für ihn wichtig, dass das Verfahren in Sachen Untreue und Betrug eingestellt wird.

Dagegen sträubt sich von Anfang an Staatsanwältin Julia Westkamp. Und tut dies auch weiterhin. „Mir ist ganz ehrlich kein Aspekt eingefallen, warum der Angeklagte zur RWTH zurückkehren sollte“, sagt sie. Eine komplette Einstellung sei ausgeschlossen, über einzelne Vorwürfe könne man aber reden, so ihre Botschaft.

Auch der Vorsitzende Richter der 1. großen Wirtschaftsstrafkammer, Matthias Quarch, wirft die Frage auf, ob es sachgerecht sei – „nach allem, was passiert ist“ – den Komplex RWTH einzustellen, oder ob man nicht auch gegenüber der Öffentlichkeit den „Auftrag“ habe, hier „eine strafrechtliche Sanktion“ zu verhängen.

„Komplexes Verfahren“

„Am Ende werden wir wohl entscheiden müssen“, sagt Quarch, und als Beobachter ertappt man sich bei dem Gedanken, dass glückliche Richter anders aussehen als er in diesem Moment. Aber klar: Es handelt sich ja auch um ein „anspruchsvolles, komplexes Verfahren mit vielen Facetten“, wie das Gericht auch an diesem Tag wieder betont.

Dem Angeklagten wird zum Beispiel vorgeworfen, Mitarbeiter seines Lehrstuhls als Bauleiter auf Baustellen seiner Privatfirma eingesetzt und die Bauvorhaben fälschlicherweise als Forschungsprojekte deklariert zu haben. Damit habe er der Hochschule die Arbeitsleistung entzogen. Ist das Untreue? Geschah dies vorsätzlich? Außerdem: Was ist in der Architektur Forschung? Auch auf diese Frage muss das Gericht womöglich eine Antwort finden.

Und dann ist da ja auch noch die Praxis der Drittmittelfinanzierung an der RWTH Aachen, die es nach allem, was man im Prozess gehört hat, zumindest wert sein dürfte, hinterfragt zu werden. Diese Drittmittelpraxis spielt auch im Fall des Angeklagten eine große Rolle. Aber ist sie lediglich ein Anreizsystem, das wirtschaftlich erfolgreiche Institutsleiter mit Zulagen belohnt?

Oder werden Professoren dabei nicht vielmehr „unter Druck gesetzt, Drittmittel zu beschaffen“, wie es Quarchs Kammerkollegin Susanne Sommer an diesem Tag betont? Und zwar so, „dass man sich schämen muss, wenn man es nicht schafft“, so die Richterin. Man darf gespannt sein, was das Gericht in seiner Urteilsbegründung zur Drittmittelpraxis an der RWTH sagen wird.

Wie viel gesteht er?

Denn einen „Deal“ ohne Urteil wird es wohl nicht geben. Aber möglicherweise einen, der den seit fünf Monaten andauernden Prozess erheblich verkürzt. Was dann auch nicht anrüchig wäre, wenn durch Geständnisse auf der einen Seite und Verzicht auf wackelige Anklagepunkte auf der anderen Seite Zeit und Geld gespart werde und unter dem Strich dennoch ein angemessenes Urteil herauskommt.

Die Chance ist da: Ganz am Ende des 15. Verhandlungstages kommt noch einmal Bewegung in den Markt der juristischen Möglichkeiten in Saal A 1.003 im Aachener Justizzentrum. Staatsanwältin Westkamp bietet an, den umfangreichsten Anklagepunkt in Sachen Untreue einstellen zu lassen, und stellt in Aussicht, durchaus kurzfristig plädieren zu können.