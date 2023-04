Kinderschutzbund Aachen hilft : Wenn das Kind nicht aufhört zu schreien

Wenn es Probleme mit dem Schreien oder Schlafen gibt, können Eltern sich Hilfe beim Kinderschutzbund holen. Foto: imago/Westend61/Gemma Ferrando

Aachen Mit personeller Verstärkung baut der Kinderschutzbund Aachen seine Schrei- und Schlafberatung aus. Welche Hilfe können Eltern erwarten?

Das Baby schreit. Und schreit. Und schreit. Die Eltern, die längst jeden Trick ausprobiert und jeden guten Rat beherzigt haben, wissen sich nicht mehr zu helfen und sind mit den Nerven völlig am Ende. Unterstützung finden Mütter und Väter, deren Kinder viel schreien und/oder nicht gut schlafen, bei den „Frühen Hilfen“ des Kinderschutzbunds in Aachen. Und diese Unterstützung ist offenbar sehr gefragt. Von den 279 neuen Meldungen in der Anlaufstelle im vergangenen Jahr ging es in gut einem Viertel der Fälle um Schreien und Schlafen.

Deshalb sind Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Luisa Hoffmann und das Team der „Frühen Hilfen“ sehr froh über personelle Verstärkung in diesem Bereich. „Die Stadt Aachen finanziert uns eine zusätzliche halbe Stelle in der Schrei- und Schlafberatung“, sagt Hoffmann, „das ist ein schönes Signal.“ Mehr Personal bedeute mehr Beratung und damit mehr Hilfe für Eltern.

In Anspruch nehmen kann man diese Hilfe recht unkompliziert. Eltern, die Fragen zum Schreien, Schlafen oder einem anderen Thema haben, rufen montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 13 Uhr beim Kinderschutzbund an. Unter der Telefonnummer 0241/94994-30 ist dann immer verlässlich jemand zu erreichen. „Die Unterstützung für die Eltern ist kostenfrei, vertraulich und niedrigschwellig“, betont Familienhebamme Dagmar Kirsten von den „Frühen Hilfen“. Das Team bemüht sich, den Eltern beim ersten telefonischen Kontakt sehr schnell einen Termin für ein persönliches Gespräch zu geben. Denn nicht selten ist die Not groß, und die Familien sind der Verzweiflung nahe.

„Die Mütter und Väter, die bei uns anrufen, haben in der Regel schon alles ausprobiert“, weiß Luisa Hennigs, stellvertretende Bereichsleiterin der Anlaufstelle „Frühe Hilfen“. Häufig versuchten Eltern, die Kleinen mit Bewegung zu beruhigen, berichtet Hebamme Dagmar Kirsten. „Es gibt Kinder, die liegen sogar auf der Waschmaschine, wenn man kommt.“ Letztendlich lösten die Vibrationen des Schleudergangs oder andere Bewegungen aber genau den gegenteiligen Effekt aus, erklärt sie: „Das Nervensystem der Kleinen wird so nämlich stimuliert. Und damit kann man Kinder langfristig nicht beruhigen. Sobald man aufhört mit der Bewegung, fangen sie wieder an zu schreien.“

Wollen Eltern Mut machen: von links Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Luisa Hoffmann sowie Dagmar Kirsten und Luisa Hennigs von den „Frühen Hilfen“. Foto: Heike Lachmann

Ist das kindliche Nervensystem hochgefahren, sind Kinder im Stressmodus. Und häufig schaffen sie es dann nur schwer, sich in den Entspannungsmodus zu regulieren. Und so merkwürdig sich das für gequälte Elternohren anhören mag: „Schreien entspannt, denn es baut Stress ab“, erklärt die Familienhebamme. „Das Schreien ist eine Kompetenz des Kindes, mit der es sich aus eigener Kraft reguliert. Kinder können erst gut schlafen, wenn sie entspannt sind.“

Schreien entspannt also. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass Eltern ihr Baby einfach schreien lassen sollten. Vielmehr gehe es darum, das Kind liebevoll durch diese Krise zu begleiten und ihm Nähe, Sicherheit und Geborgenheit geben. Das wiederum funktioniere am besten, sagen die Fachfrauen, wenn Väter und Mütter einigermaßen entspannt sind. Deshalb setzt die Schrei- und Schlafberatung zuallererst bei den Eltern an. Und natürlich muss sichergestellt sein, dass der Kinderarzt medizinische Gründe für das Gebrüll ausgeschlossen hat und auch andere Auslöser (Hunger, volle Windel, Zähne…) nicht erkennbar sind.

Luisa Hennigs geht davon aus, dass es gerade bei Themen wie Schreien und Schlafen eine hohe Dunkelziffer gibt, dass also viel mehr Eltern allein mit diesem Problem kämpfen als sich Hilfe holen. „Das ist sehr schambesetzt“, ergänzt Dagmar Kirsten. „Die Eltern zweifeln an sich, wenn sie ihr Kind nicht beruhigen können. Das wiederum spürt das Kind.“ Ein Teufelskreis also. Deshalb möchten die Beraterinnen betroffene Eltern gern frühzeitig erreichen, am besten, bevor die Ängste riesengroß werden.