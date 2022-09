Drogenschmuggler festgenommen : Wenn aus einem kleinen Tütchen Marihuana über zwei Kilogramm werden

Großeinsatz in der Städteregion : Wenn am Aachener Kaiserplatz die Dealer im Regen stehen Mehr als 100 Einsatzkräfte wollen mit einem gezielten Einsatz die Straßenkriminalität in der Städteregion in die Schranken weisen. Ins Visier gerät vor allem die Drogenszene. Schwerpunkt liegt am Kaiserplatz in Aachen.