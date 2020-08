Kostenpflichtiger Inhalt: Kindeswohlgefährdung : Weniger Hinweise ans Amt, aber mehr Kinder in Schutz genommen

Im ersten Halbjahr 2020 gab es beim Aachener Jugendamt 583 Hinweise auf Kindeswohlgefährdung. Foto: dpa/Nicolas Armer

Aachen In den Wochen der akuten Corona-Pandemie gab es in Aachen weniger Alarmrufe ans Jugendamt, weil Menschen ein Kind in Gefahr sahen. Dennoch wurden mehr Kinder aus ihren Familien heraus in Obhut genommen als im Vorjahreszeitraum.