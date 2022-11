Halloweennacht in Aachen : Weiterhin keine Details zur Messerstecherei am Hansemannplatz

Update Aachen In der Nacht auf Dienstag ist es am Hansemannplatz zu einer Messerstecherei gekommen. Die Blutspuren waren deutlich sichtbar. Die Staatsanwaltschaft gibt bislang keine genaueren Details bekannt.

Am Hansemannplatz in Aachen ist es in der Halloweennacht zu einer Messerstecherei gekommen. Die blutigen Spuren des Vorfalls waren noch am Folgetag auf dem Gehweg entlang mehrerer Geschäfte an der Peterstraße gut zu erkennen.