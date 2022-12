Testzentren in der Städteregion Aachen : Weitere Teststellen mangels Nachfrage dicht

Aachen Fast 100 Einrichtungen sind in jüngerer Zeit „ruhend gestellt“ oder bereits abgemeldet worden. Kostenpflicht drückt die Bilanz.

An jeder Ecke gab es welche – nach 15 Minuten hatte man ein Ergebnis: Die Rede ist von Corona-Testzentren. Bereits Ende September teilte der Sprecher der Städteregion Detlef Funken mit, dass zwölf Testzentren in der Städteregion „ruhend gestellt“ und weitere sechs abgemeldet wurden.

Die rückläufige Nachfrage der Schnelltests hat eine immer stärkere Auswirkung auf die Teststellen. Nur wenige Monate später, Anfang Dezember, haben sich die Zahlen in der Städteregion Aachen deutlich verändert: „66 Testzentren wurden insgesamt ruhend gestellt, die den Betrieb wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen werden, und 31 weitere wurden abgemeldet“, so Funken, „246 Teststellen sind noch im regulären Betrieb, davon agieren jedoch nur 83 als öffentliche Testzentren. Wir können nicht vorhersagen, ob weitere Teststellen den Betrieb einstellen werden.“

Der private Unternehmer Medicare betrieb bis Mitte November noch zwei Testzentren in Aachen. Seit dem 15. September ist das Testzentrum am Aachener Markt geschlossen. Die einzige Anlaufstelle ist seitdem das Testzentrum am Aachener Hauptbahnhof. „Das war für den Betrieb schon immer ein stärkerer Standort“, berichtet Jörg Friedrich, Geschäftsführer von Medicare. Insbesondere Berufspendler ließen sich häufiger am Hauptbahnhof testen.