Missbrauch im Bistum Aachen : Lehrer, Seelsorger, pädophile Kriminelle

Das Rhein-Maas-Gymnasium in Aachen: 1968 kam der schwerkriminelle Pater Willibald Segeroth als Lehrer von Bonn nach Aachen – und blieb dort bis zu seinem Tod 1988. Foto: MHA/Marlon Gego

Aachen/Titz/Übach-Palenberg Als Pater Willibald Segeroth 1968 an ein Aachener Gymnasium versetzt wurde, ahnte dort niemand, welch monströser Missbrauchstäter da aus Bonn kam. Pater Heinrich Spelthahn war einer der Täter an Haus Overbach und wurde später Seelsorger in Titz und Übach-Palenberg.

Im Sommer ’62 wollte Thomas B. (Name geändert) das Internat eigentlich verlassen, er fühlte sich allein, war oft krank und hatte Heimweh. Er ließ sich überreden, es noch einmal zu versuchen, und als er seinen neuen Präfekten kennenlernte, Pater Willibald Segeroth, der ein zugewandter netter Typ zu sein schien, fühlte er sich sofort wahrgenommen und geborgen. Der Pater fragte Thomas B. gleich nach seinen Sorgen und Nöten – und nahm sich ihrer umgehend an. Thomas B. blieb freudig auf dem Internat und ahnte nicht, dass sein Martyrium gerade erst begonnen hatte.

Seit Mitte Mai hat unsere Zeitung die Namen von neun Geistlichen veröffentlicht, die im Bistum Aachen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Die Resonanz ist groß, fast täglich erhalten wir Hinweise auf weitere Pfarrer von Gemeinden in unserem Verbreitungsgebiet, die sich an Kindern vergangen haben sollen. Mit diesem Artikel veröffentlichen wir erstmals die Fälle zweier Ordensbrüder, die jahrelang auch für das Bistum Aachen gearbeitet haben: die Patres Willibald Segeroth und Heinrich Spelthahn.

1. ) Pater Willibald Segeroth

Wie ein Raubtier sei der Pater über ihn hergefallen, erinnert sich Thomas B., nachdem dieser sich sein Vertrauen erworben hatte. Immer und immer wieder. Nahezu täglich, oft zweimal, manchmal auch viermal am Tag. 1962 fing das an, Thomas B. war zwölf Jahre alt. Bis 1968 wurde er sexuell missbraucht, vergewaltigt, gequält und gedemütigt, sechs Jahre lang. Insgesamt mindestens 2000-mal, wohl eher 2500-mal, hat er ausgerechnet. Und er war nicht das einzige Opfer: „Segeroth war regelrecht sexbesessen“, sagt Thomas B. über den Pater. „Es gab Tage, da nahm er sich vier oder fünf Jungs.“

Der Tatort: Das Collegium Josephinum des Redemptoristen-Ordens in Bonn, ein Klosterinternat für angehende Priester, ein sogenanntes Juvenat. Der Täter: Pater Willibald Segeroth, 1933 in Hückelhoven geboren, 1961 zum Priester geweiht, bis 1968 Präfekt im Collegium Josephinum. Dann versetzt nach Aachen: Der Pater, der Thomas B. und Dutzende weitere Kinder und Jugendliche in Bonn zuvor sexuell überfallen hatte wie ein Raubtier, kam ans Rhein-Maas-Gymnasium in Aachen. Der schwerkriminelle Ordensbruder unterrichtete dort Religion, Latein und Mathematik. Ihm soll, so berichtet es ein damaliger Kollege, immer daran gelegen gewesen sein, die „kleinen Klassen“ zu bekommen. Die Fünft- und Sechstklässler, die Zehn- bis Zwölfjährigen.

20 Jahre lang, bis zu seinem Tod 1988, blieb der Pater als Lehrer an diesem städtischen Gymnasium in Aachen. Diese 20 Jahre gleichen, was den Sexualstraftäter Segeroth angeht, einem weißen Fleck auf einer Landkarte, fast jedenfalls. Bis heute ging aus dem Bistum Aachen kein einziger Hinweis auf sexuellen Missbrauch ein, kein Betroffener meldete sich, nicht beim Orden und auch nicht beim Bistum. Kann es sein, dass der schwerkriminelle Vergewaltiger in Aachen von einem Moment auf den anderen keine sexuellen Missbrauchstaten mehr begangen hat? „Das wäre für mich völlig unvorstellbar, er war unersättlich“, sagt Thomas B., der Pater Segeroth im Juvenat sechs Jahre lang erlitten hat.

Denn Pater Segeroth hatte an dem Bonner Klosterinternat ein Erziehungssystem gepflegt, das darauf ausgerichtet war, sich die Jungen gefügig zu machen. Ein „perfides System“ von Lohn und Strafe, von Zuwendung und Liebesentzug, wie es die externen Missbrauchsbeauftragten des Ordens in ihren bisherigen Zwischenberichten beschreiben.

Wer zum Kreis der Auserwählten gehörte, wurde damit beauftragt, die übrigen Schüler zu überwachen, und erhielt dafür Privilegien, etwa Geld oder die Gelegenheit zu Ausflügen. Der Preis, den diejenigen zahlen mussten, die dazugehörten, war immens hoch. Denn sie wurden sexuell missbraucht, vergewaltigt, erniedrigt. „Er hielt sich seine persönliche Anbetungsgruppe und sein persönliches Bordell“, erinnert sich Thomas B.

Für die betroffenen Schüler gab es „kein Entrinnen“, heißt es in den Berichten – gerade weil Segeroth als Präfekt und damit weltlicher und geistlicher Erzieher zugleich eine enorme Machtposition innehatte.

Pater Willibald Segeroth in den 60er Jahren während seiner Zeit am Collegium Josephinum in Bonn. Der schwerkriminelle Hückelhovener Geistliche wurde 1968 nach Aachen versetzt und dort Lehrer am Rhein-Maas-Gymnasium. Foto: MHA/privat

Dass er diese Position massiv missbrauchte, darauf gab es schon ab 1963 immer wieder Hinweise, auch von Eltern. Mindestens acht Opfer in Bonn sind belegt, aber es waren viel mehr. Beim Betroffenverein des Collegiums haben sich mindestens 40 gemeldet, viele wollen aber anonym bleiben. Segeroths Taten müssen schon damals im Orden bekannt gewesen sein, doch stets mussten die betreffenden Schüler das Internat verlassen, der „pädophile Pater“, wie er in den Missbrauchsberichten beschrieben wird, durfte bleiben. Bis zum Jahr 1968, als ein Vater damit drohte, mit dem Fall an die Presse zu gehen.

Pater Willibald Segeroth wurde allerdings trotz seiner schweren Verbrechen nicht aus dem Verkehr gezogen oder gar angezeigt, sondern versetzt – eben nach Aachen. Die Versetzung des Serientäters an das städtische und damals noch reine Jungengymnasium ging dabei, wie Recherchen unserer Zeitung ergeben, ganz normal vonstatten.

Der Orden versetzte Segeroth in sein Aachener Kloster, der Pater beantragte beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf eine Versetzung ans Rhein-Maas-Gymnasium, dieses bat wiederum in Düsseldorf um eine Unterrichtsgenehmigung für die Lehrkraft. So jedenfalls schildert die Kölner Bezirksregierung das damalige Prozedere. Und da sein Führungszeugnis sauber war, er eine Straffreiheitserklärung abgab und die Probezeit unauffällig verlief, war der Weg des pädophilen Paters zu den Fünftklässlern in Aachen frei.

Dort, am Rhein-Maas-Gymnasium, wird wohl niemand gewusst haben, wer da kommt. In Segeroths Personalakte sei als Versetzungsgrund damals Personalmangel in Aachen angegeben worden, teilt der Orden auf Anfrage mit. Über den wahren Hintergrund finde sich dort kein Wort. Dieser dürfte allenfalls den Verantwortlichen der Redemptoristen im Aachener Kloster mündlich mitgeteilt worden sein, heißt es weiter. Aber auch dafür gebe es keinen Beleg.

Dieses Kloster war das Kloster St. Alfons in der Lothringerstraße 69, das später den Jesuiten übertragen wurde und heute Büroflächen beherbergt. Unter dieser Adresse ist Segeroth in den Personalverzeichnissen des Aachener Bistums als Religionslehrer vermerkt. Ab 1974 wird er dort auch als Kurseelsorger in der Gemeinde St. Johann in Aachen-Burtscheid geführt, im Landesbad an der Altdorfstraße, wo er Andachten und Gottesdienste für Kur- und andere Gäste hielt. Als Kurseelsorger war Segeroth im Dienst des Bistums Aachen.

Der Redemptoristenorden versetzte Pater Willibald Segeroth 1968 in sein Aachener Kloster St. Alfons in der Lothringerstraße, in dem heute Büros sind. Der Pater, der zuvor an einem Bonner Klosterinternat mindestens 40 Schüler missbraucht hatte, wurde Lehrer am Aachener Rhein-Maas-Gymnasium. Foto: Zeitungsverlag Aachen/Michael Jaspers

Allerdings gibt es erhebliche Zweifel daran, dass Segeroth tatsächlich im Kloster gelebt hat. Einer seiner Schüler im Gymnasium, der zugleich als Messdiener nahezu täglich in St. Alfons war, berichtet, dass er ihn dort über Jahre hinweg nur einige Male gesehen habe. Stattdessen gibt es Hinweise darauf, dass Segeroth in einer Dienstwohnung im Landesbad gewohnt hat. Eine frühere Schülerin erinnert sich, dass Segeroth in seiner Wohnung Nachhilfeunterricht erteilt habe.

Wusste man im Kloster also Bescheid über seine Vorgeschichte und hielt ihn deshalb bewusst von den Messdienern fern, während der Serientäter gleichzeitig Fünftklässler an einer städtischen Schule unterrichten durfte? Am Rhein-Maas-Gymnasium allerdings gab es damals keine entsprechenden Gerüchte über den Pater, wie einige Lehrer und Schüler Jahrzehnte später berichten. Und schon gar keine Hinweise auf Taten, bis heute nicht.

Ein „seltsamer Typ“ sei er gewesen, sagt ein früherer Kollege. Als pedantisch und merkwürdig, aber auch „freundlich zu den Kindern“ erinnern ihn andere. Manche ehemalige Schüler beschreiben ihn als „streng, aber gerecht“, andere als cholerisch und manipulativ. Für eine Schülerin war er ein „Tyrann“, der sich gerne Einzelne herauspickte: „Wo er Schwächen sah, hat er zugeschlagen.“ Und ein anderer weiß noch, dass Gespräche mit ihm, egal über was, „binnen kürzester Zeit sexuell konnotiert waren“. Mehr aber nicht.

Das alte Landesbad in Aachen-Burtscheid: Dort war der schwerkriminelle Pater Willibald Segeroth aus Hückelhoven nebenberuflich als sogenannter Kurseelsorger beschäftigt und hatte dort wohl auch eine Dienstwohnung. Foto: Andreas Steindl

Hat der Serientäter also tatsächlich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Kinder und Jugendliche sexuell zu missbrauchen? Nein, jedenfalls nicht für immer. 2019 meldete sich beim Orden eine schwer traumatisierte Frau, die angab, als Elf- oder Zwölfjährige erstmals von Segeroth sexuell missbraucht worden zu sein. Das war 1982 und 1983, in einem Ort nahe Berchtesgaden, wo ihre Familie und Segeroth sich im Urlaub kennenlernten. Ihre Eltern freundeten sich mit Segeroth an, das Mädchen wurde fortan in jedem Urlaub missbraucht. Als Segeroth starb, war sie 17.

Diese Frau ist mittlerweile als Betroffene anerkannt. Gleiches gilt für Thomas B. Für sein kaum zu beschreibendes Leid erhielt er 120.000 Euro. Dem Orden wird von Betroffenen wie externen Beauftragten attestiert, die dunkle Vergangenheit sehr offen aufzuarbeiten. Über seiner Aachener Zeit schwebt die noch unbeantwortete Frage, was Segeroth noch verbrochen haben mag. Der Pater blieb bis an sein Lebensende unbehelligt. Der Schwerkriminelle wurde niemals vor Gericht gestellt.

2. ) Pater Heinrich Spelthahn

Als Pater Heinrich Spelthahn 1994 ermordet wurde, ahnte kaum jemand in seiner Gemeinde, dass dies im Zusammenhang mit seinen homosexuellen Neigungen stand, von denen nicht einmal seine Haushälterin etwas geahnt hatte, wie sie später vor Gericht erklärte. 1995 wurde der damals 32 Jahre alte Wasim B., ein pakistanischer Flüchtling, am Aachener Landgericht wegen des Mordes an Pater Spelthahn zu lebenslanger Haft verurteilt. Erst im Laufe des Prozesses kam nach und nach heraus, was hinter der Tat steckte.

Haus Overbach in Jülich, Titz, Übach-Palenberg: Das sind die dienstlichen Stationen des Salesianerpaters und Missbrauchstäters Heinrich Spelthahn, der 1994 ermordet wurde. Foto: Archiv/-

1980 kam Pater Spelthahn, geboren 1919 in Jülich-Barmen, als Pfarrer, nach Titz und betreute dort die Gemeinden St. Pankratius in Bettenhoven, St. Mariä Himmelfahrth in Kalrath und St. Kornelius in Rödingen. In Titz-Rödingen gab es in den 80er Jahren ein Flüchtlingsheim, in dem vorwiegend junge Männer aus Pakistan untergebracht waren, die in Deutschland Asyl suchten. Spelthahn suchte den Kontakt zu den Männern und bot ihnen, da die santitären Einrichtungen in der Flüchtlingsunterkunft zu wünschen übrig ließen, beiläufig an, doch gelegentlich im Pfarrhaus baden zu kommen.

Einigen der Männer steckte Pater Spelthahn hin und wieder Geld zu, lud sie zum Essen oder zu Ausflügen ein, schaffte Vertrauen und auch gewisse Abhängigkeiten und nutzte diese dann dazu aus, homosexuelle Beziehungen zu den heterosexuellen Männern aufzubauen. Als Pater Spelthahn 1988 in die Pfarre St. Dionysius Frelenberg in Übach-Palenberg versetzt wurde, hielt er die Beziehung zu seinem späteren Mörder Wasim B. dennoch aufrecht. Die Männer führten sieben Jahre lang eine sexuelle Beziehung.

Haus Overbach in Jülich-Barmen: Zwischen 1951 und 1975 ist Pater Heinrich Spelthahn dort Lehrer gewesen. Dort soll er mindestens fünf Schüler missbraucht haben. Doch auch später als Geistlicher im Dienst des Bistums Aachen wurde Spelthahn auffällig. Foto: Guido Jansen

Mit der Zeit hatte Spelthahn Wasim B. mehrere Tausend Euro gegeben, ihm Darlehen gewährt und sich an den Kosten für seinen Führerschein beteiligt. Als 1993 B.s Ehefrau nach Deutschland kam, versuchte Wasim B., die sexuelle Beziehung zu Pater Spelthahn zu beenden. Doch Spelthahn ließ nicht locker und begann, B. unter Druck zu setzen. Erst emotional, dann forderte er Geld zurück, und schließlich drohte Pater Spelthahn dem Flüchtling damit, ihn abschieben zu lassen. In der Nacht zum 18. September 1994 sah Wasim B. keinen anderen Ausweg, als den damals 75 Jahre alten Pater in dessen Pfarrwohnung umzubringen.

Im Urteil des Aachener Landgerichts ist festgehalten, dass die pakistanischen Flüchtlinge nicht die einzigen waren, deren Gunst sich Pater Spelthahn erkauft hatte. Sowohl in den Titzer Pfarrgemeinden als auch in Frelenberg hatte Spelthahn einigen seiner Messdiener regelmäßig Geld zugesteckt, in der Regel Beträge bis zu 20 Mark. Im Gegenzug nötigte er die Jungen dazu hinzunehmen, dass er sie in unbeobachteten Momenten in den Arm nahm und auf den Mund küsste.

Die alte Pfarrkirche St. Dionysius im Übach-Palenberger Stadtteil Frelenberg: Dorthin kam 1988 Pater Heinrich Spelthahn als Pfarrverweser und blieb dort bis zu seiner Ermordung 1994. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

1939 hatte Spelthahn sein Gelübde beim Orden der Oblaten des hl. Franz von Sales abgelegt, der in seinem Geburtsort Jülich-Barmen die Wasserburg Haus Overbach gekauft und sie zum Kloster mit anliegender Missionsschule umgestaltet hatte. Im Jahr nach seiner Priesterweie 1950 wurde Spelthahn Lehrer am Internat Haus Overbach und blieb dort bis 1975. 1980 dann wechselte er in den Dienst des Bistums Aachen.

Wie an vielen Internaten und Juvenaten wurden auch an Haus Overbach Schüler von Patres missbraucht. Wie die Oblaten des hl. Franz von Sales auf Anfrage unserer Zeitung mitteilten, hätten fünf frühere Haus-Overbach-Schüler, allerdings lange nach ihrer Schulzeit und nach seinem Tod, entsprechende Vorwürfe gegen Pater Spelthahn erhoben: drei anonym, zwei namentlich. Die namentlich bekannten wurden vom Orden als Opfer anerkannt. Auch ein Neffe von Pater Spelthahn berichtete 2010 dem „Stern“, dass sein Onkel 1967 über ihn hergefallen sei, ihn ausgezogen und wild geküsst habe. Es sei ihm schließlich gelungen zu flüchten.