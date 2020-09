Event auf dem Tivoli muss ausfallen : Weihnachtssingen schweren Herzens abgesagt

Aachen Das beliebte Weihnachtssingen auf dem Aachener Tivoli findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das haben die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Aachen (ACK) und die Interessengemeinschaft der Alemannia-Fans (Fan-IG) als Veranstalter jetzt beschlossen.

„Wir sind uns bewusst, dass alle, die in den vergangenen sieben Jahren dabei waren, wieder gerne auf dem Tivoli gefeiert hätten“, sagt Johnsen. So bedauert auch Pastor Siegmar Müller, Mitinitiator des Weihnachtssingens, die Absage: „Gerade weil viele Menschen Angst haben und sich in ihrer Gesundheit oder ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen, ist die Weihnachtsbotschaft ein Wort der Hoffnung in schwerer Zeit. Das Singen gegen die Angst ist ein religiöses und therapeutisches Heilmittel von unschätzbarem Wert. Nicht zufällig singen die Engel auf den Feldern von Bethlehem: ,Fürchtet euch nicht!’“