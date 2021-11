Vor dem Abteitor : Weihnachtsmarkt in Burtscheid an zwei Wochenenden

Weihnachtsmarkt in Burtscheid an zwei Wochenenden

2018, als dieses Foto in Burtscheid entstand, konnten Weihnachtsmärkte noch ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Doch auch in diesem Jahr soll es eine Budenstadt vor dem Abteitor geben. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Am Freitag wird der Weihnachtsmarkt in Burtscheid eröffnet. Für Besucher gelten besondere Regeln.

Vor dem Burtscheider Abteitor findet am ersten und zweiten Adventswochenende der beliebte Burtscheider Weihnachtsmarkt statt. Vor der traumhaften Kulisse des Burtscheider Abteitors werden insgesamt 14 Aussteller eine große Auswahl an Kunsthandwerk, Schmuck, Keramik und mehr präsentieren.

Am Freitag, 26. November, wird die kleine Budenstadt um 11 Uhr eröffnet. Weiter geht es dann am Samstag, 27. November, und am Sonntag, 28. November, jeweils von 11 bis 21 Uhr. Vom 3. bis 5. Dezember ist der Burtscheider Weihnachtsmarkt ebenfalls täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag, 3. Dezember, 15 Uhr, kommt der Nikolaus nach Burtscheid und verteilt in der Burtscheider Fußgängerzone die von den ansässigen Bäckereien gestifteten Weckmänner an die Kinder.