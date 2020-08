Kostenpflichtiger Inhalt: Alarm am Gut Melaten : Wegen der Trockenheit geht den Fischen die Puste aus

Sorgt sich um seinen Teich: Karl Josef Strank vom Freundeskreis Botanischer Garten am Gut Melaten. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ein Karpfen konnte nur noch tot geborgen werden, für andere war es Rettung in höchster Not: Am Rabentalweg musste die Freiwillige Feuerwehr Laurensberg jetzt Wasser in einen Teich pumpen, um den Wasserstand zu erhöhen und die Fische vor dem Erstickungstod zu bewahren. Die Aktion wirft ein Licht auf komplexere natürliche Zusammenhänge.