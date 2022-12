Brücken eingesetzt : Wege im Gillesbachtal für Fußgänger freigegeben

Aachen Ab sofort führen neue Wege durch das Gillesbachtal in Aachen. Zwei neue Brücken machen es möglich.

Die Arbeiten an den zwei Fußgängerbrücken am Wilhelm-Pitz-Weg im Gillesbachtal sind so gut vorangekommen, dass die neuen Brücken bereits eingesetzt werden konnten. Da auch die Baustellen mittlerweile zurückgebaut worden sind, sind die Wege im Gillesbachtal einschließlich der beiden Brücken am Donnerstagnachmittag wieder für den Fußgängerverkehr freigegeben worden. Die noch ausstehenden Restarbeiten der Baufirma werden dadurch nach Auskunft des städtischen Presseamts nicht beeinträchtigt.