Baustelle : Wasserschaden sorgt für Einschränkungen auf der Wilhelmstraße

Die Reparatur der undichten Wasserleitung dauert vermutlich ein paar Tage an. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Aachen In Aachen kommt es an der Ecke Wilhelmsstraße / Lothringerstraße aktuell zu Einschränkungen. Der Grund ist eine undichte Wasserleitung.

An der Ecke Wilhelmstraße/Lothringerstraße ist eine Wasserleitung undicht. Deshalb müssen die rechte Fahrspur, der Parkstreifen und der Gehweg auf Höhe des Hauses Wilhelmstraße Nummer 79 in Richtung Kaiserplatz auf einer Länge von etwa 50 Meter gesperrt werden. Das teilt das Presseamt der Stadt Aachen am Freitagnachmittag mit.