Regionetz vor Ort : Wasserrohrbruch in der Aachener Königstraße sorgt für längere Vollsperrung

Die Regionetz arbeitet vor Ort an der Behebung des Rohrbruchs (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Aachen Auf der Königstraße in Aachen hat sich am Montagmorgen ein Wasserrohrbruch ereignet. Die Regionetz will die Versorgung der Anlieger schnellstmöglich wieder herstellen. Die Straße hingegen bleibt voraussichtlich zwei Wochen gesperrt.

Auf einer Länge von rund 20 Metern wurden die Fahrbahn und der Gehweg durch den Wasserdruck angehoben und die Wasserversorgung für die Häuser in der Königstraße unterbrochen, teilt die zuständige Regionetz am Montagmittag mit.

Einsatzkräfte des Unternehmens arbeiten vor Ort an der Schadensbehebung und gehen davon aus, dass die Versorgung am späten Montagabend wieder hergestellt sein wird. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung der Königstraße statt.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Regionetz davon aus, dass die Wiederherstellung der Straße und des Gehwegs zwei Wochen in Anspruch nehmen werden. So lange wird die Vollsperrung aufrechterhalten.

(red)