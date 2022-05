Reingehört : Was unsere Journalisten antreibt

Unhaltbare Zustände: Die Obachlosenunterkunft an der Neustraße in Würselen war zuletzt Thema der journalistischen Arbeit unserer Redakteure. Foto: Jan Mönch

Aachen/Würselen Manchmal brauchen Journalisten starke Nerven und viel Durchhaltevermögen. Was Oliver Schmetz und Stephan Mohne aus dem Recherche- und Autorenteam unserer Zeitung bei ihrer Arbeit erleben, hören Sie hier.

Zuletzt haben Oliver Schmetz und Stephan Mohne gemeinsam mit ihrem Kollegen Jan Mönch über unhaltbare Zustände in einer Obdachlosenunterkunft in Würselen recherchiert. Aber nicht nur dort sind sie auf Widerstände gestoßen, nicht nur dort hat man versucht, ihre journalistische Arbeit zu behindern.

Die beiden preisgekrönten Journalisten unserer Zeitung haben in der Region schon manchen Skandal aufgedeckt. Trotz einiger belastender Erfahrungen und auch Rückschläge bleiben sie am Ball.

Audio-Manager Peter Engels hat Schmetz und Mohne in der Aachener Altstadt getroffen - was die Hintergrundgeräusche erklärt - und sie gefragt, was sie antreibt und ihnen Mut macht, auch wenn es mal nicht gut läuft, und was sie am meisten berührt, wenn sie Geschichten wie der in Würselen auf den Grund gehen. Hören Sie hier das Gespräch mit den beiden.