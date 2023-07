Gastronomie in Aachen : Geheimtipp für Fischfans führt in Aachens Osten

Der Fisch ist in aller Munde: Chefkoch Turhan Demirci grillt in Perfektion frische Meeresware. Foto: Robert Esser

Aachen Nach viermonatigem Umbau hat das Ostviertel einen neuen Anziehungspunkt. Was macht das „Turquoise – Fisch- und Steak House“ zu einem besonderen Restaurant für ganz Aachen?

Der Seeteufel blinzelt aus seinem Eisbett, wartet in der Kühltheke direkt rechts hinter dem Eingang auf die fachkundigen Hände von Turhan Demirci. Der Chefkoch hat zuletzt im türkischen Feinschmecker-Restaurant „Tablo“ in Essen gezaubert, jetzt kann man dem 62-jährigen Küchenchef in der brandneuen offenen Garküche über die Schulter schauen.

Ein zarter Griff, es zischt auf dem Holzkohlegrill, Minuten später geht das feine Gericht – malerisch auf edlen Tellern angerichtet – über die Theke zum Tisch. Nach vier Monaten Aus- und Umbau ist in der Elsassstraße 48-50 in Aachen, direkt an einer Ecke zum Kennedypark, ein außergewöhnliches Restaurant entstanden: das „Turquoise – Fisch und Steak House“.

Es bietet mehr als türkische Spezialitäten. Vor allem Fänge aus dem Meer stehen hier hoch im Kurs. Angeschifft, dann täglich frisch vom Markt in Amsterdam in den Aachener Osten unterwegs. „Der direkte und schnelle Transport ist uns wichtig; die Qualität muss perfekt sein, sonst passt das für uns nicht“, sagt Ali Ingec, Geschäftsführer in dem Familienunternehmen.

Saftige Steaks: Die Hauptspeisen werden malerisch angerichtet – mit viel Liebe zum Detail. Foto: Robert Esser

Wo früher das kleine Restaurant „Hacibey“ war, hat die „Turquoise“-Familie kräftig umgebaut. Das Ecklokal wurde integriert, das Hinterhaus aktiviert. Deshalb gibt es nun vorne eine hübsche Terrasse und hinten noch einen kleinen Biergarten. Gerade wird das elektrische Verdeck installiert. 190 Sitzplätze zählt das Restaurant. Die Wände in Weiß und Blau, dazu maritime Motive an der Wand. Das Mobiliar mit extra bequemen Polstern, wie der Geschäftsführer betont, hat man in Belgien fertigen lassen.

Schmuckstück sind aber die Theke unter Kronleuchtern und die Garküche mit Holzgrill dahinter. Neben dem Seerteufel sind hier unter anderem Wolfsbarsch, Merlan, Rotbarbe und Dorade zu Gast. Auch Garnelen, Oktopus und Hummer sind verfügbar. Das Tagesangebot wechselt zuweilen. Dazu gibt es knackiges Gemüse und Pellkartoffeln. Gäste schwärmen aber auch von den Fleischgerichten – zum Beispiel auf den Punkt gebratenes Lamm. Als Filet, als Rücken, gefüllt mit Pistazien und Wildkräutern. Entrecote, Bonfile, T-Bone- und Rumpsteak gehören natürlich zum Programm, ebenso wie Steinpilzsauce, Portweinsauce, Rosmarin. Das pflückt Chefkoch Demirci direkt von seinen handverlesenen Pflanzen an der Theke.

114 Gerichte – türkisch und international – bietet die Karte. In wenigen Tagen soll es neben Softdrinks, Kaffee und Tee auch Alkoholisches wie Bier und Wein geben. Die Konzession ist unterwegs. „Wir möchten hier alle Aachenerinnen und Aachener zu Gast haben. Wir wünschen uns viele, viele deutsche Gäste – vor allem auch Familien, gerne mit Kindern“, sagt Ingec. „Die Elsassstraße erwacht gerade wieder. Die negativen Schlagzeilen sind passé, hier kann man fröhlich und unbeschwert zu jeder Zeit unterwegs sein“, meint der Geschäftsführer.

Rund 20 Angestellte hat das „Turquoise“ bereits, weitere sollen folgen. In einem großzügigen Eckraum des Lokals können zudem – ganz unabhängig vom Restaurantbetrieb – Gesellschaften feiern. Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern – alles machbar. „Wir heißen die Stadt bei uns willkommen. Die Elsassstraße ist total im Aufwind, das spürt man hier wirklich“, sagt Ingec.

Große Karte, viel Raum: Geschäftsführer Ali Ingec bietet im Familienunternehmen bis zu 190 Sitzplätze auf etlichen Hundert Quadratmetern an. Foto: Robert Esser

Ein Bruder der Familie sorgt übrigens vor Ort für die perfekten Backwaren: Pide, Ballonbrotfladen – alles entsteht hier in Eigenproduktion. Fluffig, bei Bedarf knusprig, immer direkt aus dem Ofen. Die orientalischen Gewürzmischungen kreiert der Chefkoch selbst. 55 Jahre Küchenerfahrung schmeckt man hier sofort.

Geöffnet ist täglich von 7.30 Uhr bis 24 Uhr. Frühstück gibt es für unter zehn Euro. Die Platten sind bunt und vielseitig; besonders lecker beim Test: die Eierspeise Menemen mit grüner Tomate, Peperoni und Zwiebeln sowie die Rinderfiletstreifen mit Spiegelei. Es gibt Platten für mehrere Personen. Empfehlenswert ist, sich gleich mehrere Vorspeisen zu teilen. Haydari, Hummus oder gegrilltes Auberginenpüree mit Joghurt, Dill und Kräutern. Wer es weniger „exotisch“ mag, greift zu Pasta oder Salat.

Geöffnet, aber die große offizielle Party kommt noch: An der Elsassstraße 48-50 ist jetzt das „Turquoise – Fisch und Steak House“ beheimatet. Foto: Robert Esser