Alemannia-Legende : Was Jupp Martinelli heute noch mit dem KKG verbindet

Besuch in der alten „Penne“: Alemannia-Legende Jupp Martinelli (links) und der scheidende Schulleiter des KKG, Jürgen Bertram. Foto: MHA/privat

Aachen Jupp Martinelli zählt zu den ganz großen Alemannia-Legenden. Beim Besuch seiner alten „Penne“, dem Aachener KKG, auf Einladung des scheidenden Schulleiters Jürgen Bertram kamen viele Erinnerungen hoch.

Von Heiner Hautermans​

Das wollte Jupp Martinelli nicht so ohne weiteres glauben, was er da in der Zeitung gelesen hatte: Dass der scheidende Direktor des ältesten Aachener Gymnasiums, dem KKG, ein eingefleischter Alemannia-Fan ist. Genau dort, am Kaiser-Karls-Gymnasium, hatte das inzwischen 87-jährige Fußball-Idol im Jahr 1956 sein Abitur abgelegt, und er hatte die inzwischen mehr als 400 Jahre alte Penne ganz anders in Erinnerung. In diesen Nachkriegszeiten war das humanistische Kaiser-Karls-Gymnasium die Jungen-Oberschule für die (katholische) Stadtelite, die Sitten dort waren streng und der Traditions-Fußballclub weit weg. Martinelli griff deshalb zum Telefonhörer.

Der Anruf im Sekretariat bestätigte die AZ-Information, Martinelli bat um Rückruf. Diesen erfüllte Jürgen Bertram, der in den Ruhestand gehende Schulleiter mit schwarz-gelber Seele, nur zu gerne. Er lud den ehemaligen Starspieler und seine Ehefrau an einem seiner letzten offiziellen Diensttage in das ehrfurchtgebietende Gebäude am Augustinerbach ein.

Dabei präsentierte Martinelli unvergessliche Ereignisse aus seiner Schulzeit. So musste er sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einer Aufnahmeprüfung unterziehen, die im ehemaligen Gebäude des Couven-Gymnasiums in der Kármánstraße stattfand, weil das Schulgebäude am Augustinerbach noch nicht wiederhergestellt war.

Der Bergmannssohn aus Kohlscheid war erfolgreich, er wurde 1947 zuerst in eine der drei Vor-Sexten und nach dem Aussieben nach drei Monaten in eine der beiden Klassen aufgenommen. Mit 27 Mitschülern lernte Jupp Martinelli dann ab Sexta Latein, Griechisch und als Ergänzungsfach Englisch, vor allem die Mathematik hatte es ihm während der Schulzeit besonders angetan. Und natürlich glänzte er im Fach Sport, spielte er doch schon im Alter von 18 Jahren – noch als Schüler! - als Mittelstürmer in der 1. Mannschaft von Alemannia Aachen. In der Saison 1954/55 ging es in der damalig höchsten Spielklasse, der Oberliga West, gegen hochkarätige Vereine wie VfL Bochum, Borussia Dortmund und Schalke 04. Gegen die Gelsenkirchener gewannen die „Kartoffelkäfer“ und Jupp Martinelli gelang bei seinem Einstand im August 1954 das Ausgleichstor zum 2:2.

Pädagogisches Arbeiten am KKG war zu Beginn der 50er Jahre – so Martinelli - noch mit der damals üblichen körperlichen Züchtigung (Ohrfeigen, Schlagen mit dem Stock) und einem rauen Tonfall vonseiten der Lehrer geprägt. Auch sein Klassenlehrer Dr. Selter, von den Schülern nur „Flumatsch“ genannt (wegen seiner Vorliebe für Käse und seiner Leibesfülle), bediente sich dieser „erzieherischen“ Maßnahmen, wenn er sie für erforderlich hielt. Elternbeschwerden gab es nicht, diese brutale Art der Erziehung war noch gesellschaftlich akzeptiert. Beim Wandertag mussten die Schüler z.B. Weidenruten sammeln, mit denen sie dann später in der Schule von „Flumatsch“ gezüchtigt wurden. Allerdings machten sie sich – so Jupp Martinelli – einen Spaß daraus, Kerben in die Ruten zu ritzen, sodass die „Strafwerkzeuge“ schneller nicht mehr zu gebrauchen waren.

„Flumatsch“ besuchte auch regelmäßig die Heimspiele der Alemannia. Montags nach einem Heimspiel gegen den VfL Bochum, bei dem Jupp Martinelli den Heimsieg vergab, weil er aussichtsreich in der 88. Minute beim Stand von 2:2 einen Abpraller des gegnerischen Torwarts über das Tor schoss, ließ Dr. Selters nach der Begrüßung den Schüler Martinelli noch einmal extra aufstehen und schrie ihn vor der gesamten Klasse an: „Martinelli, du dummes Schwein!“ und maßregelte ihn mit scharfen Worten, weil der das Siegtor nicht geschossen hatte.

Bei einem Rundgang durch das heutige Schulgebäude kamen weitere Erinnerungen an Martinellis Schulzeit hoch: an damalige Klassenräume mit alten, eng aneinander gereihten Holzbänken, dem Podest vor der großen, grünen Schiefertafel und dem erhöhten Lehrerpult; an die Schülertoiletten am Ende des Erdgeschosses im Altbau, in dem ein Lehrer vor der mündlichen Abiturprüfung einem Mitschüler Martinellis bis in die Toilette gefolgt war, um ihm einen Pfuschzettel abzunehmen. Die beiden Anbauten des heutigen B- und C-Trakts sowie die Aula Carolina gab es Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre noch nicht.

Sportlich enttäuschend, so erzählte Jupp Martinelli, waren die Einführung der Bundesliga 1963 ohne Alemannia Aachen und die beiden vergeblichen Aufstiegsrunden 1964 und 1965. Herausragende Ereignisse aber waren das Pokalfinale 1965 gegen Borussia Dortmund und der Aufstieg in die Bundesliga 1966/67 mit dem unvergesslichen Autokorso durch die Stadt. Es folgten zwei sehr erfolgreiche Jahre für die Alemannia mit dem Höhepunkt der Bundesliga-Vizemeisterschaft 1969 (hinter Bayern München).

Jupp Martinellis Autogramm ziert ein Original-Vintage-Trikot der Alemannia. Foto: MHA/privat

Jupp Martinelli, der ehemalige KKG-Schüler und Abiturient, hat über 700 Spiele für seine „Kartoffelkäfer“ absolviert und hat gegen solche Fußballgrößen wie Bert Trautmann, Vladimir Beara, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Jupp Derwall und Branko Zebec gespielt.

Jürgen Bertram: „Es war für mich ein ganz besonderer Augenblick, mein Fußball-Idol aus Jugendtagen hautnah in der Schule erleben zu dürfen. Ich habe einen bescheiden auftretenden, sympathischen und humorvollen Menschen mit einem großen Erinnerungsschatz, den er detailreich und faszinierend zu erzählen weiß, kennenlernen dürfen. Er berichtete mit einem wohlwollenden Blick auf die vergangene Schulzeit, die er nach eigener Aussage trotz mancher Härten in guter Erinnerung hat.“ Kontakt zu ehemaligen Mitschülern gibt es leider nicht mehr, weil die meisten verstorben sind.