Aachen will neue Wege gehen : Was hilft in der Kita-Krise?

In Aachen sollen in manchen Kitas verstärkt Hilfskräfte eingesetzt werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Aachen Träger-Vertreter, Verwaltung, Politik, Eltern und Personalräte in Aachen haben in den vergangenen Monaten ein Modell entwickelt, dass den Personalmangel in den Kindertagesstätten lindern soll.

Der Arbeitsmarkt in der frühkindlichen Bildung verändert sich seit Jahren dramatisch. Immer mehr Fachkräfte werden gebraucht, nicht nur in den Kindertagesstätten, sondern auch in der Offenen Ganztagsschule.

Auf der anderen Seite verlieren Kita- und OGS-Träger jedes Jahr Beschäftigte, die in Rente gehen oder sich beruflich neu orientieren. Die Folge ist eine große Zahl von offenen Stellen. Unter anderem die Coronavirus-Pandemie und andere Erkrankungen haben die Personalsituation in den Kitas in Aachen in den vergangenen Monaten weiter verschärft.

Vor diesem Hintergrund ist in der Kaiserstadt ein Konzept entwickelt worden, das besonders belastete Kitas unterstützen soll. Die Kernidee: Um das Fachpersonal zu entlasten, sollen nichtpädagogische Hilfskräfte eingestellt und so angeleitet werden, dass sie in die Arbeit mit den Kindern eingebunden sind und das Fachpersonal entlasten können.

Am 17. Januar will der städtische Kinder- und Jugendausschuss die Weichen stellen für die Umsetzung des „Aachener Modells“, das unter Mitwirkung vieler Beteiligter entwickelt wurde.

