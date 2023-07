Literaturverfilmung „Die Herrlichkeit des Lebens“ : Was Franz Kafka mit Aachen zu tun hat

Exklusiv Aachen/Berlin Der in Aachen geborene Regisseur Georg Maas hat aus dem Bestseller „Die Herrlichkeit des Lebens“ über Kafkas letzte Liebe einen Kinofilm gedreht. Das erwartet die Zuschauer und das sind seine nächsten Pläne.

Zehn Jahre nach seinem großen Kinoerfolg „Zwei Leben“ arbeitet der in Aachen geborene Drehbuchautor und Regisseur Georg Maas erneut an einem außergewöhnlichen Kinoprojekt: der Verfilmung von Michael Kumpfmüllers 2012 erschienenem, hochgelobten Kafka-Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“. Die Dreharbeiten dazu sind gerade abgeschlossen, wie Maas gegenüber unserer Zeitung bestätigt.

„Diese besondere Stimmung wiederzugeben, ist uns, glaube ich, gut gelungen“, sagt Maas, der „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis ist: „Was ich bisher gesehen habe, sieht richtig gut aus.“ Und das bei Drehbedingungen, die alles anders als rosig sind. „Wer in Deutschland einen Arthouse-Kinofilm realisieren will, muss ein großartiges Team haben, das bereit ist, sehr hart zu arbeiten“, sagt der Regisseur, der schon zahlreiche Dokumentarfilme und drei Spielfilme gedreht hat. Maas spielt damit auf die häufige Unterfinanzierung von künstlerisch ambitionierten Filmprojekten hierzulande an, die zurzeit in der Branche diskutiert wird.