Lehrermangel : Was Fellers Maßnahmen für die Städteregion Aachen bedeuten

Kommen nun mehr Lehrkräfte ins System Schule nach Aachen, Düren und Heinsberg? Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen In unserer Region ist der Lehrermangel besonders dramatisch. Was können insbesondere die von der NRW-Schulministerin angekündigten Programme für Seiteneinsteiger da ausrichten?

Susanne Meier liebt ihren Beruf. Eigentlich. Doch die Grundschullehrerin sieht viele Mängel und Fehler im System. An ihrer Grundschule in Aachen fallen nämlich wie an so vielen in unserer Region auch mal 70 Stunden pro Woche aus, weil Lehrkräfte krank sind, aber vor allem, weil Stellen nicht besetzt werden können. Das ist landesweit ein Problem. An den Grundschulen in NRW fehlen mit 3400 offenen Stellen die meisten Lehrkräfte. Und der Raum Aachen ist davon besonders betroffen.

Mit einem Handlungspaket, das NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch präsentiert hat, soll nun gegengesteuert werden. Die Unterrichtsversorgung soll sich verbessern. Aber was bringen die Maßnahmen konkret für die Städteregion Aachen, die Kreise Düren und Heinsberg? Der Stolberger Landtagsabgeordnete Werner Pfeil (FDP) zweifelt: „Dem Schulministerium fehlt der eindeutige Wille, für die Region aus den Kreisen Düren, Heinsberg, Aachen und der Städteregion Aachen eine zeitnahe Lösung zur Verbesserung der Grundschullehrerausbildung zu finden“, kritisiert er. Es mangele an konkreten Lösungen für diese besonders vom Lehrermangel betroffene Region. „Ob daher für die Region Aachen eine Entspannung kurz- und langfristig eintritt, ist weiterhin fraglich.“

Die Maßnahmen werden erst im Mai 2023 umgesetzt. Zuvor müssen schließlich die Rechtsgrundlagen für die Umsetzung geschaffen werden, wie das NRW-Schulministerium erklärt. „Zunächst einmal wird sich vermutlich nichts ändern, also jedenfalls nicht in diesem Schuljahr“, sagt Matthias Kürten, Vorsitz vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) in der Städteregion Aachen.

Was das dann heißt, davon kann Meier, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, exemplarisch berichten: „Ich habe auch schon drei Klassen gleichzeitig unterrichtet, wobei man da nun wirklich nicht von Unterricht sprechen kann.“ Vielmehr habe die erfahrene Grundschullehrerin die Kinder aus den drei Klassen auf dem Schulhof spielen lassen. Am ersten Elternabend sagt Meier den Eltern mit dem ihr eigenen Humor: „Sie haben den Jackpot gezogen, ich habe Grundschullehramt studiert.“

Tatsächlich können im Raum Aachen etliche Stellen nicht mit ausgebildeten Grundschullehrerinnen und -lehrern besetzt werden. Aus diesem Grund bewertet der VBE in der Städteregion Aachen insbesondere die von Feller angekündigten Maßnahmen zur Lehrergewinnung und -ausbildung als besonders wichtig für die Region.

Neue Baustelle

Der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst (OBAS) wird künftig auf Grundschulen ausgeweitet. Menschen, die nicht auf Lehramt studiert haben, aber ein relevantes Fach, können dann an der Schule unterrichten und berufsbegleitend als Lehrkraft ausgebildet werden. „Da wir sehr viele Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger in unserer Region haben, ist das für diese Menschen interessant“, sagt Kürten. Sie könnten dann nach der zweijährigen Ausbildung dem System als ausgebildete Kräfte zur Verfügung stehen. „Das bringt mittelfristig etwas.“ Kürten selbst hatte in der Vergangenheit schon einige Anfragen dazu, warum der OBAS denn nicht auch für die Grundschule gehe. Bislang war das Programm nur für weiterführende Schulen gedacht. Kürten gibt aber noch zu Bedenken, dass mit der Maßnahme auch mehr Arbeit auf das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Aachen zukommt und dort sicher weitere Fachleiter gebraucht werden. Also wieder eine neue Neben-Baustelle.

Endlich Fortbildungen

Auch dass Vertretungslehrkräfte einfacher entfristet werden sollen, wird in der Städteregion Aachen einen Effekt haben, glaubt Kürten. Da es an manchen Schulen zwischen 40 und 70 Prozent davon gibt, könne er sich vorstellen, dass mindestens eine zweistellige Zahl die Anforderungen des Schulministeriums – unter anderem mindestens einen Bachelor-Abschluss – erfüllen werden und dann feste Stellen erhalten können. Ein großer Vorteil für diese Kräfte sei es, dass sie dann endlich an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen dürfen. Bislang ist das nicht möglich. Die Menschen, die in Aachen aber „nur“ mit Abitur oder mit einer Berufsausbildung vor Grundschulklassen stehen, werden nicht in den Genuss der neuen Regelung kommen.

Kürten glaubt, dass Aachen langfristig auf Seiteneinsteiger angewiesen sein wird, weil an der RWTH Aachen eben keine Grund- und Förderschullehrer ausgebildet werden und bewertet es deshalb immerhin als positiv, dass die Seiteneinsteiger qualifiziert werden sollen. „Natürlich muss man dann sehen, wie die Qualifizierungsmaßnahmen genau aussehen.“

Für Pfeil wie auch für andere Politiker aus der Region, etwa Städteregionsrat Tim Grüttemeier (CDU), bleibt das wichtigste Anliegen, das Grundschulstudium wieder an der RWTH Aachen zu etablieren. Die Ausweitung der Studienplätze in NRW werden vom Ministerium aber nur geprüft, und von Aachen ist gar keine Rede in dem Handlungskonzept, was zu einiger Enttäuschung führt. „Wenn man jetzt mit einem Studiengang starten würde, hätte man die ersten Absolventen, sobald sich Fellers vorgestellte Notfall-Maßnahmen in fünf Jahren ändern“, sagt Kürten.