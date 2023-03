Ausbildung im Handwerk : Was eine junge Frau an der filigranen Arbeit mit Glas fasziniert

Die spezielle Brille schützt die Augen vor der hellen Flamme: Bei 570 Grad Celsius schmilzt das Borosilikatglas und wird biegsam, damit Jessica Simons die Verarbeitung des zerbrechlichen Werkstoffs üben kann. Foto: Heike Lachmann

Aachen Fachkräftemangel und zig freie Lehrstellen in der Region Aachen: Was bewegt einen jungen Menschen, heute eine Ausbildung im Handwerk zu machen? Wir haben eine angehende Glasapparatebauerin getroffen – und sind Feuer und Flamme.

Sie hält das schmale Glasröhrchen in die grelle Flamme des Brenners, 570 Grad Celsius. Unter kontinuierlichem Drehen wird das Borosilikatglas, das vor allem für Glasgeräte im Labor, der chemischen Verfahrenstechnik und im Haushalt eingesetzt wird, allmählich weich und formbar. Dann nimmt Jessica Simons das Röhrchen aus der Flamme und bläst Luft in die obere Öffnung. In der Mitte weitet sich das Glas langsam kugelförmig.

Die 20-Jährige arbeitet ruhig und vorsichtig. Eine spezielle Brille schützt ihre Augen vor der hellen Flamme. Handschuhe? Fehlanzeige. „Glas leitet die Wärme ja nicht“, sagt sie lächelnd, während sie das Röhrchen wieder in Richtung des Standbrenners bewegt. Allerdings, so räumt sie ein, sind Handschuhe Pflicht, wenn sie mit dem Handbrenner arbeitet. Jessica Simons ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Glasapparatebauerin bei der Aachener Quarzglas Technologie Heinrich. Trotz der hohen Temperaturen an ihrem Arbeitsplatz habe sie sich bislang nur einmal verbrannt, erzählt sie. „Da passiert es häufiger, dass man sich am Glas schneidet.“

Die junge Frau ist bei der Stolberger Nacht der Ausbildung auf die spannende Arbeit mit dem filigranen Material aufmerksam geworden. Sie machte ein Praktikum. „Ich hatte schon immer Spaß an handwerklicher Arbeit“, sagt Simons. Also suchte sie etwas in Wohnortnähe. „Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es hier in Aachen eine Firma gibt, die in diesem Bereich sogar ausbildet.“

Obwohl der Familienbetrieb, die Aachener Quarzglas Technologie Heinrich, in diesem Jahr 50-jähriges Firmenjubiläum feiert, wissen auch Betriebsleiter Holger Bragard und Mitgeschäftsführer Gerald Heinrich um die Unbekanntheit des Berufsbildes. „Es ist extrem schwer, Mitarbeitende und Auszubildende zu finden“, sagt Bragard. Dabei ist die Arbeit der Glasapparatebauer für viele Lebensbereiche unheimlich wichtig. „Ohne uns würde es beispielsweise keine Dialyse geben“, erklärt der Betriebsleiter und zeigt ein kleines, verwinkeltes Glasteil, das in Dialysegeräten verbaut wird.

Für Jessica Simons ist es wichtig, dass ihre Arbeut einen Sinn und Zweck erfüllt. „Es ist schön, dass man am Ende des Tages ein Ergebnis in den Händen hält“, erklärt sie. Das motiviert. Obwohl sie derzeit überwiegend am Glas übt und kaum in die Produktion eingebunden wird, macht sie ihre Arbeit sehr gerne und bezeichnet sie als Traumjob. „Glas ist ein empfindlicher Werkstoff“, meint Bragard, „die Verarbeitung ist mit einem gewissen Grundhandling verbunden, das sehr übungsintensiv ist.“

Da die Ausbildung mitsamt Prüfungen auf die Arbeit mit Borosilikatglas ausgelegt ist, wird Jessica Simons erst nach drei Jahren anfangen, mit dem hochwertigeren Quarzglas zu arbeiten, das schwieriger zu bearbeiten ist. „Bei mehr als 2000 Grad Celsius gleicht das dann eher einem Schweißen“, erklärt Betriebsleiter Bragard. Die 20-Jährige ist gespannt auf diese Zeit. Natürlich schaut sie bereits jetzt ihren Kollegen über die Schulter, um zu sehen, was sie in einem Jahr erwartet. Schließlich möchte die junge Frau auch nach der Ausbildung in dem Betrieb am Standort „Im Süsterfeld“ bleiben.

Info 130 Ausbildungsberufe Im Kammerbezirk der Handwerkskammer Aachen (Städteregion Aachen sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg) gibt es 130 verschiedene Ausbildungsberufe. Im Jahr 2022 gab es insgesamt 5612 Lehrlinge, 85,3 Prozent davon waren männlich, 14,7 Prozent weiblich; 10,8 Prozent stammten aus einem ausländischen Herkunftsland. 2061 neue Lehrverträge wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen. Im Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch 3313, im Jahr 1990 3599. Laut der digitalen Ausbildungsbörse der Handwerkskammer Aachen gibt es derzeit mehr als 950 freie Lehrstellen im Kammerbezirk. Alle Informationen finden Interessierte unter www.hwk-aachen.de oder direkt bei den Ausbildungsberatern Ralf Eylmanns (Telefon 0241/471-162; ralf.eylmanns@hwk-aachen.de) und Dieter Soiron (Telefon 0241/471-164; dieter.soiron@hwk-aachen.de).