Versorgungssystem : Was diese „Kathedrale“ mit Aachens Trinkwasser zu tun hat

In diese Kammer des Trinkwasserbehälters auf dem Schneeberg in Aachen passen bis zu 10.000 Kubikmeter Wasser. Weil sie derzeit leer ist, durften wir sie betreten. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen In Aachen gibt es sechs eher unscheinbare Gebäude, die eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser spielen. Zwei müssen bald erneuert werden. Wir stellen das System dieser Wasserbehälter und die geplanten Arbeiten vor.

Heute morgen schon geduscht? Oder Wäsche gewaschen? Bestimmt aber einen Kaffee oder einen Tee gekocht. Für all das braucht man: Wasser. Frisch soll es sein, sauber und rund um die Uhr verfügbar. Man dreht den Hahn auf, ob frühmorgens oder mitten in der Nacht, und schon ist es da: in schier unbegrenzter Menge und von gleichbleibend guter Qualität.

Eine Selbstverständlichkeit? Nein, ist es nicht. Und damit ist nicht der Skandal gemeint, dass immer noch rund zwei Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser haben. Die Rede soll hier sein von dem komplexen System, mit dem die Stawag und ihre Tochtergesellschaften Regionetz und WAG (Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel) die Wasserversorgung in Aachen sicherstellen. Genauer: von der wichtigen Rolle, die sechs eher unscheinbare Bauwerke dabei spielen.

Ortstermin auf dem Schneeberg im Nordwesten der Stadt. Ein besserer Feldweg führt den langgestreckten Höhenzug hinauf. Auf einem von einem Zaun begrenzten Grundstück führt eine schwere, streng gesicherte Eisentür in ein in den Hang gebautes Gebäude, das von außen wie eine Bunkeranlage wirkt. Joachim Schneider öffnet die Tür und steigt über eine Stahltreppe in den unterirdischen Teil der Anlage hinab. Dicke, grün gestrichene Wasserrohre beherrschen hier den Raum, ein stetiges Rauschen ist zu hören. Und dann sind da noch zwei Luken aus schwerem Eisen, die an die Öffnungen einer Sojus-Raumfahrtkapsel erinnern.

Schneider, bei der Regionetz zuständig für die Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung, öffnet eine der Luken. Der Raum dahinter ist fensterlos, luftdicht und stockfinster; man kann ihn durch die Luke nur gebückt erreichen. Schneider richtet einen Scheinwerfer von außen hinein. Nun offenbaren sich die Dimensionen. Der Raum ist sechs Meter hoch und hat einen Durchmesser von 47,2 Metern. Der Nachhall ist fantastisch; man hat fast den Eindruck, eine Kathedrale zu betreten.

Eine Kathedrale des Wassers, um genau zu sein. Denn die Anlage auf dem Schneeberg ist Teil des Systems der sechs über das ganze Stadtgebiet verteilten Behälter, in denen Wasser gesammelt wird, bevor es über zu den Kundinnen und Kunden geleitet wird. Sie erfüllen gleich mehrere Funktionen in diesem System.

Dazu später mehr, zunächst zurück in die unterirdische Kammer, in der der Scheinwerfer gerade spektakuläre Schattenspiele zaubert. In der Anlage auf dem Schneeberg gibt es zwei davon; gut 10.000 Kubikmeter Wasser, also zehn Millionen Liter, passen jeweils hinein. Dass wir eine davon betreten dürfen, ist eine absolute Ausnahme und dem Umstand geschuldet, dass nur eine Kammer ständig mit Wasser befüllt ist – und das auch nicht bis zum Maximum. Das hat wiederum damit zu tun, dass die Anlage, als sie 1978 gebaut wurde, überaus großzügig geplant worden ist. Die Luke zu der mit Wasser befüllten Kammer bleibt hermetisch verschlossen; jede noch so kleine Möglichkeit einer Verunreinigung soll ausgeschlossen bleiben. Diese eherne Regel gilt selbstverständlich für jeden der sechs Trinkwasserbehälter.

In die Kammern der Anlage auf dem Schneeberg führen rund 50 Zentimeter starke Rohre, über die das Wasser eingeleitet wird. Über die Mitte der Kammer wird das Wasser wiederum abgeführt und in das 1400 Kilometer lange Versorgungsnetz der Regionetz bis zu den 41.000 Anschlüssen der Endverbraucher eingespeist, die wiederum Kunden der Stawag sind. Das Wasser kommt aus unterschiedlichen Quellen, bevor es in den sechs Behältern landet. Konkret: Es handelt sich zu einem kleinen Teil um Grundwasser und zu einem weitaus größeren um Oberflächenwasser.

Sanierungsbedürftig I: Der Trinkwasserbehälter Hitfeld verbirgt sich in diesem unscheinbaren Gebäude. Ein Neubau auf einem gegenüberliegenden Grundstück ist geplant. Foto: MHA/Harald Krömer

Das Reservoir an Grundwasser ist endlich. Auf dem Stadtgebiet wird es in vier Wasserwerken gefördert: Reichswald in Verlautenheide, erst 2021 ertüchtigt, Schmithof, Brandenburg und Eicher Stollen, derzeit außer Betrieb. Den Löwenanteil mit 80 bis 90 Prozent stammt aus den Talsperren in der Nordeifel: der Dreilägerbachtalsperre in Roetgen, der Kalltalsperre in Simmerath, der Wehebachtalsperre zwischen Stolberg und Hürtgenwald sowie aus dem Obersee der Rurtalsperre.

Geliefert wird das Wasser von der WAG; aufgearbeitet zu hochwertigem Trinkwasser wird es in Anlagen in Roetgen und an der Wehebachtalsperre bzw. in den Wasserwerken selbst. So landet es schließlich in den sechs unscheinbaren Bauwerken im Stadtgebiet, die als Behälter dienen – mit einem Gesamtvolumen von 46.000 Kubikmetern. Sie dienen der Bevorratung und damit der Versorgungssicherheit, dem Ausgleich von Schwankungen im Verbrauch und nicht zuletzt dem Druckausgleich in einem Netz, das wegen der vielen Höhenunterschiede in der Stadt in neun Druckzonen unterteilt ist. „Die Behälter sind deshalb ganz zentrale Elemente der Trinkwasserversorgung“, erklärt Wolfgang Küpper, als Gruppenleiter bei der Regionetz für den Betrieb der Wassernetze und -anlagen sowie für die Qualitätssicherung verantwortlich. „Ohne sie hätten wir mit Sicherheit mehr Rohrbrüche im System.“

Sanierungsbedürftig II: Der Trinkwasserbehälter auf dem Lousberg wird im Bestand erneuert. Dafür muss eine Baustraße von der Soers aus gebaut werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Jeder Behälter „versorgt“ eine definierte Zone im Stadtgebiet. Dabei erhalten die Außenbezirke fast ausschließlich das weichere Talsperrenwasser, in der Innenstadt ist mehr von dem etwas härteren Grundwasser dabei. Jeder Behälter soll seinen Bereich acht bis zwölf Stunden beliefern können, ohne nachgefüllt werden zu müssen. Das geschieht naturgemäß vor allem nachts, wenn der Verbrauch niedrig ist.

Wie auf dem Schneeberg verfügt jeder Behälter über zwei Kammern. Das hat wesentlich mit den strengen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit zu tun. Denn natürlich hinterlässt das Wasser auf Dauer Spuren an der Beschichtung, an den Abdichtungen und auch an der Statik. Deshalb werden die Behälter nicht nur in der Regel einmal pro Jahr intensiv gereinigt, sondern auch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt penibel inspiziert. Das kann unter Umständen bis zu drei Tage dauern; in dieser Zeit läuft der Betrieb dann nur über eine der beiden Kammern.

Doch irgendwann hilft auch keine Reinigung mehr. Dann muss saniert bzw. neu gebaut werden. Die beiden ältesten Behälter in Schönforst (Baujahr 1880) und auf Kronprinzenrast (Baujahr 1908) wurden 1999 bzw. 2015 saniert. Demnächst sind zwei Behälter dran, die im ganzen System eine besondere Rolle spielen: in Hitfeld (Baujahr 1951) und auf dem Lousberg (Baujahr 1931). Der im Süden der Stadt dient aufgrund seiner geografischen Lage hin zur Nordeifel als Durchlauf, der andere als Gegenbehälter, in den das Wasser, das nachts nicht gebraucht wird, zurückgeführt werden kann.

Beide Behälter werden erneuert, doch die Vorgehensweise ist völlig unterschiedlich. In Hitfeld baut die Regionetz komplett neu; der alte Behälter kann also währenddessen in Betrieb bleiben. Dafür wurde auf der gegenüberliegenden Seite der Hitfelder Straße ein Grundstück erworben. Der neue Behälter wird insgesamt 500 Kubikmeter mehr Wasser fassen können und soll vor Ort gegossen werden; der aktuelle nimmt zweimal 2250 Kubikmeter auf. Derzeit läuft das Verfahren für die Baugenehmigung; Küpper rechnet damit, dass die Arbeiten im kommenden Jahr beginnen können. Bauzeit: zwei bis zweieinhalb Jahre, Baukosten: insgesamt 4,5 bis fünf Millionen Euro – nach aktueller Kalkulation.

Infos Aachener verbrauchen 128 Liter pro Kopf und Tag Ist die Versorgung mit Trinkwasser angesichts der Auswirkungen des Klimawandels eigentlich auch bei uns sicher? Tatsächlich sehen die Verantwortlichen bei WAG und Wasserverband Eifel-Rur aktuell keinen Grund zur Sorge. Generell gilt: Sind die Talsperren im Frühjahr voll, sind auch extrem trockene Sommer kein großes Problem. Die sehr trockenen Jahre 2018, 2019 und 2020 führten allerdings auch zu einem spürbar höheren Verbrauch. Verkaufte die Stawag im Jahr 2006 noch 18,9 Millionen Kubikmeter Wasser und 2017 sogar nur 16,9 Millionen, wurde im Jahr 2020 bereits 18,4 Millionen verbraucht. 2021 lag mit milden Temperaturen dann wieder im Durchschnitt. Die Stawag bezog insgesamt 17,9 Millionen Kubikmeter und verkaufte 15,4 Millionen. Davon gingen übrigens 11,5 Millionen an private Haushalte, 2,7 Millionen an Sonderkunden und 1,1 Millionen an Gewerbe. In diesem Jahr schlug allerdings die verheerende Flut zu und brachte ganz andere Probleme mit sich – auch für Wasserversorgung. Im Schnitt verbraucht die Aachener Bevölkerung pro Kopf übrigens 128 Liter täglich. Dabei wird nur ein Bruchteil des Trinkwassers tatsächlich fürs Trinken oder Essen gebraucht – laut Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft bundesweit vier Prozent. 36 Prozent des Trinkwassers gehen für die Körperpflege drauf, 27 Prozent die Toilettenspülung runter, zwölf Prozent fließen durch die Waschmaschine.