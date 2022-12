A4 und A44 : Was die A544-Sperrung für andere Autobahnbaustellen bedeutet

Während der Vollsperrung der A544 gibt es für andere Baustellen rund um das Autobahnkreuz Aachen eine feste Regel – mit einer Ausnahme. Foto: Flyingeye.nl

Aachen/Euskirchen Der Verkehr, der sonst über die A544 gerollt ist, soll bei der Vollsperrung ungehindert über die Autobahnen im Umfeld abfließen können. Das hat Folgen für dort laufende oder geplante Baustellen.

Die Entwicklung auf der A544 hat große Auswirkungen auf alle anderen geplanten Autobahnbauprojekte im Umfeld auf der A4 und A44 in den nächsten Jahren. Zusammengefasst lautet der Plan der Autobahn GmbH: Was bis zur geplanten Vollsperrung der A544 wegen des Neubaus der maroden Haarbachtalbrücke Ende 2023 nicht fertig ist, wird – so weit möglich – abgebaut und erst nach der erneuten Freigabe von zwei Spuren auf dieser Autobahn Ende 2025 zu Ende gebaut.

Diese Formel soll auch für den Fall gelten, dass die Brücke unerwartet früh wegen zu großer Schäden schon im Laufe des Jahres 2023 voll gesperrt werden müsste. „Der Risikofall“, wie Athanasios Mpasios sagt. Er leitet die Euskirchener Außenstelle der bundeseigenen Autobahngesellschaft, die für die Autobahnen in unserer Region zuständig ist.

„Wir haben die Haarbachtalbrücke bei allem, was wir tun, im Fokus“, sagt er. Die Umleitungsverkehre sollen so verträglich wie möglich gestaltet werden. Das heißt, dass auch die Komplettsanierung der A4 zwischen dem Autobahnkreuz und der niederländischen Grenze von einer unplanmäßigen A544-Sperrung betroffen wäre.

Geplant ist laut Mpasios eigentlich, die A4-Baustelle zumindest bis Laurensberg zu dem Zeitpunkt abgeschlossen zu haben, wenn die A544 Ende 2023 planmäßig gesperrt werden soll. Das Ziel ist: Wenn die Vollsperrung kommt, ist die Baustelle auf der A4 bis Laurensberg abgebaut. „Wenn das nicht klappt, müssen wir die A4-Baustelle in diesem Abschnitt abbauen und nachher weiterbauen“, sagt der Autobahnbauer.

Die A4 ist elementarer Bestandteil des Umleitungskonzeptes. Nach den aktuellen Plänen der Autobahn GmbH soll in Fahrtrichtung Niederlande die Standspur zwischen dem Autobahnkreuz bis nach Laurensberg als dritte Fahrspur dienen. Zunächst war das nur im Abschnitt bis Aachen-Zentrum vorgesehen. Doch da auch die Abfahrt Laurensberg als Ersatz für die A544 dienen und den in die Stadt fließenden Verkehr aufnehmen könne, wurde die Standspur bis dorthin einbezogen.

Geplante Sperrung der A544 ab Ende 2023 Die fast 70 Jahre alte Haarbachtalbrücke muss durch einen Neubau ersetzt werden.

Der sechsspurige Ausbau der A44 zwischen dem Autobahnkreuz und der Abfahrt Broichweiden dagegen kann laut Mpasios nicht einfach unterbrochen werden. Limitierender Faktor seien die zwei noch fehlenden Brückenneubauten an der Abfahrt und wenige Hundert Meter zuvor über eine kleine Straße. Deswegen könne die Baustelle dort nicht einfach abgeräumt werden.

Aktuell wird die Fahrbahn Richtung Düsseldorf sechsspurig ausgebaut. Im kommenden Jahr soll diese Seite fertig sein und der Verkehr dorthin umgelegt werden. Dann wird die Fahrbahn Richtung Belgien ausgebaut. Mitte 2024 – ein halbes Jahr nach dem geplanten Baustart auf der A544 – soll dieses Bauprojekt laut Mpasios beendet sein. Es ist der letzte Baustein im Umbau des Autobahnkreuzes, der damit nach 18 Jahren offiziell abgeschlossen wäre.

In diesem Jahr ist auf der A44 schon hier und da die Fahrbahndecke erneuert worden, da die eigentlich geplante Komplettsanierung von der belgischen Grenze bis Aldenhoven terminlich noch in den Sternen steht. Im kommenden Jahr wird es deswegen laut Autobahn GmbH im Frühjahr zwischen Alsdorf und Aldenhoven in Richtung Jülich zu einer wenige Tage dauernden Vollsperrung kommen. Ob in der Gegenrichtung vor der Abfahrt Brand noch tiefe Spurrillen beseitigt werden, ist noch unklar.

Die Brücken an den Abfahrten Brand und Lichtenbusch müssen bald einer enger getakteten Prüfung unterzogen werden. Ihre Restnutzungsdauer läuft während der Bauzeit der A544-Brücke ab und beide sollen noch bis 2030 ersetzt werden. „Die Pläne für diese beiden Brückenbauten werden mit hoher Priorität vorangetrieben“, sagt Mpasios. Auch Alternativmaßnahmen wie eine Verstärkung sollen in den Blick genommen werden, wenn es bei den Prüfungen zu Auffälligkeiten kommt. Eine erneute Vollsperrung rund um Aachen, so viel steht fest, will die Autobahn GmbH jedenfalls mit allen Kräften verhindern.

