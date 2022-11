Zwei Vorträge : Was Aachen bei der Mobilitätswende von Gent lernen kann

Klimaneutral, attraktiv und trotzdem gut erreichbar: Die Mobilität in der Aachener Innenstadt soll neu organisiert werden. Nur wie? Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Wie kann die Mobilität in der Aachener Innenstadt neu organisiert werden? Und was können hiesige Verkehrsplaner von anderen Städten lernen? Darum geht es in zwei Vorträgen.

Die Politik hat die Stadtverwaltung beauftragt, die Mobilität in der Innenstadt neu zu organisieren: Mit verbesserten Bedingungen für den gesamten Umweltverbund, mit weniger Autos und mit lebenswerteren öffentlichen Räumen. Als Vorbereitung auf weitere politische Entscheidungen will die Stadt Aachen in Kooperation mit der Initiative Aachen e.V. den Dialog eröffnen. Die Stadt lädt nun zu zwei „Mobilitätsforen“ ein.

Beim ersten Mobilitätsforum am Dienstag, 15. November, stellt die Verkehrsplanerin Ann Plass das von ihr seit dem Jahr 2017 maßgeblich betreute Konzept der „Schleifenerschließung“ der belgischen Stadt Gent für den Kraftfahrzeugverkehr in der Aula Carolina, Pontstraße 7-9, vor.

Beim zweiten Forum am Dienstag, 29. November, gibt es im Forum M der Mayerschen Buchhandlung, Buchkremerstraße 1-7, einen Überblick darüber, wie europäische Städte die Transformation ihrer Innenstadtmobilität gestalten. Referentin ist Martina Hertel vom Deutschen Institut für Urbanistik aus Berlin.