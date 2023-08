Razzien, Fahndungen, Festnahmen : Warum wir über manche Großeinsätze kaum berichten können

Nachbarn und Passanten werden Zeugen eines Großeinsatzes des Zolls. In den Medien aber findet sich dazu nicht mehr als eine kurze Meldung. Warum ist das so? Foto: MHA/Zollverwaltung

Aachen/Düren/Heinsberg Razzia Mitte August in Aachen: Obwohl manche Polizeieinsätze öffentliches Aufsehen erregen, können wir nicht viel über sie berichten. Wir versuchen zu erklären, warum unser Journalismus manchmal Grenzen hat.

An einem Vormittag Mitte August schickten die Aachener Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt Aachen eine gemeinsame Pressemitteilung. Darin hieß es, dass am Morgen dieses Tages während einer bundesweiten Razzia sieben Männer, aus Deutschland, Serbien und der Türkei verhaftet worden seien. Gegen sie und andere werde wegen des bandenmäßigen Organisierens von Schwarzarbeit in Logistikunternehmen, wegen Sozialbetruges und Steuerhinterziehung ermittelt. Der entstandene Steuerschaden betrage nach derzeitiger Kenntnis 7,1 Millionen Euro. Die Logistikunternehmen seien in Aachen, Köln und Bergheim ansässig, Dutzende, wahrscheinlich Hunderte Beamte waren im Einsatz. Ein großer Fall.

Auf der Homepage unserer Zeitung veröffentlichten wir eine Zusammenfassung dieser Pressemitteilung, die schnell von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) geschickt worden war. Dieser Artikel gehörte zeitweise zu den am meisten gelesenen dieses Tages, und wie immer in diesen Fällen begannen wir, eigene Recherchen anzustellen. Und wie fast immer in diesen Fällen blieben diese Recherchen weitgehend ergebnislos: Bis heute haben wir keinen weiteren Artikel zu den Hintergründen dieses Einsatzes veröffentlicht. Immer wieder stellen manche Leser die berechtigte Frage, warum das so ist.

In diesem Fall, aber auch in ähnlichen Fällen, gibt es dafür einen Hauptgrund: das Steuergeheimnis. Wenn Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Zoll wegen Steuerhinterziehung oder Abgabenbetruges ermitteln, erfahren Medien über die Hintergründe in aller Regel überhaupt nichts. Das Steuergeheimnis wiegt erheblich schwerer als der Auskunftsanspruch von Medien gegenüber Behörden.

Dieses Prinzip gilt nicht nur für Medien: Wenn Polizei und Staatsanwaltschaft jemanden der Steuerhinterziehung verdächtigen, bekommen sie vom Finanzamt auf Rückfrage keine Auskünfte. Und erhalten sie nur dann, wenn ein Richter festgestellt hat, dass das Ermittlungsinteresse höher wiegt als der individuelle Anspruch auf Wahrung des Steuergeheimnisses. Das ist in der Regel erst der Fall, wenn die Staatsanwaltschaft sehr konkrete Indizien für das Vorliegen einer Steuerhinterziehung ermittelt hat.

Informationen über solche Ermittlungsverfahren erhalten Medien erst, wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt und es zu einem Gerichtsprozess kommt. Diese Prozesse sind öffentlich, und in diesen Prozessen werden alle Vorwürfe bis ins Letzte aufgeführt und verhandelt. Jeder, der möchte, kann sich diese Prozesse im Gericht anschauen.

Wie so oft gibt es aber auch in Steuerverfahren Ausnahmen. Als am 14. Februar 2008 das Haus des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, Klaus Zumwinkel, in Köln durchsucht wurde, waren einige Journalisten und Fernsehteams von Anfang an dabei. Auch in diesem Fall ging es um Steuerhinterziehung, aber trotzdem hatte jemand die Medien vorher informiert, was Zumwinkels Anwälte später zu Recht kritisierten. Wie also kam es trotz des Steuergeheimnisses zur Information der Medien?

Die Steuerfahndungen unterstehen in letzter Konsequenz den Landesfinanz-, die Staatsanwaltschaften den Landesjustizministern, der Zoll dem Bundesfinanzminister. Das bedeutet: Die Politiker, die die Ministerien leiten, haben oder geben sich einen gewissen Ermessensspielraum. Im Fall der Zumwinkel-Durchsuchung spricht einiges dafür, dass die Politik sich von der medial begleiteten Hausdurchsuchung damals eine Signalwirkung für andere reiche Steuerhinterzieher versprach, die man etwa so zusammenfassen könnte: Wer Steuern hinterzieht, muss damit rechnen, an einen öffentlichen Pranger gestellt zu werden.

Im Fall des Großeinsatzes Mitte August in Aachen und anderswo sind die Medien nicht vorab informiert worden, sondern, wie in diesen Fällen üblich, erst dann, als der Einsatz im Wesentlichen beendet war. Und auch nur deswegen, weil von einem solch großen Einsatz viele Bürger etwas mitbekommen haben.

Polizist stellt bei Hausdurchsuchung Unterlagen sicher: Nicht über alle Einsätze, obwohl sie öffentlich wahrgenommen werden, dürfen Polizei und Staatsanwaltschaft Auskunft geben. Foto: dpa/Christophe Gateau

Die Ermittlungen in solchen und ähnlichen Fällen werden oft von den Abteilungen für Organisierte Kriminalität (OK) der jeweiligen Staatsanwaltschaft geführt, die in oft monate-, manchmal jahrelangen Puzzlerecherchen kriminelle Netzwerke als solche identifizieren. Haben die OK-Staatsanwälte die mutmaßlichen Drahtzieher identifiziert, werden Haftbefehle beantragt und Razzien geplant.

Mit dem Ende der Razzia und den Verhaftungen hören die Ermittlungen aber nicht auf: Möglicherweise arbeiten die Organisatoren der Schwarzarbeit und des Sozialbetrugs mit Schleuserbanden innerhalb und außerhalb Europas zusammen; vielleicht gehört zu dem Netzwerk auch ein Menschenhändlerring. Es gibt Hunderte Gründe dafür, weiter zu ermitteln.

Das ist der primäre Grund, aus dem die Aachener Staatsanwaltschaft Mitte August keine Einzelheiten über das Netzwerk bekannt geben wollte, das sie identifiziert hatte. Außerdem sollen, in diesem Fall und generell, die Tatverdächtigen nicht zu früh im Detail wissen, was die Ermittler herausgefunden haben und was nicht. Zwar haben Medien einen grundsätzlichen Auskunftsanspruch gegenüber allen Behörden, auch gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft. Doch dieser Anspruch kann von Behörden und deren Verantwortlichen eingeschränkt werden, wenn die Veröffentlichung der gesammelten Erkenntnisse die weiteren Ermittlungen gefährdet.

Unserem Eindruck nach schränken die Sicherheitsbehörden unseren Auskunftsanspruch etwas zu oft ein. Beweisen können wir es im Einzelfall aber nicht.

Und schließlich gibt es einen weiteren, eher banalen Grund, warum in vielen dieser aufsehenerregenden Fälle Informationen nur sehr spärlich an Medien weitergegeben werden: Je höher die involvierten Behörden in der Verwaltungshierarchie angesiedelt sind, desto größer ist in ihnen der politische Einfluss. In Bundesbehörden noch mehr als in Landesbehörden. Zwei hypothetische Beispiele:

1. Wenn in Heinsberg ein Taschendieb auf frischer Tat von der dortigen Polizei gefasst wird, interessiert sich der für die Polizei verantwortliche Innenminister dafür vermutlich eher weniger. Er kontrolliert auch nicht, welche Auskünfte die Polizei in diesem Fall der Presse gibt und welche nicht.

2. Nimmt der Generalbundesanwalt in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt führende Mitglieder eines Terroristennetzwerkes in Düren hoch, werden sich die Bundesinnenministerin, Dienstherrin des Bundeskriminalamtes, und der Bundesjustizminister, Dienstherr des Generalbundesanwaltes, sehr wohl für diese aufsehenerregenden Fälle interessieren, da sie eine politische Dimension besitzen. Auch wer welche Informationen zu dem Fall veröffentlicht, wird in den Ministerien sehr genau registriert. Deswegen sind Pressemitteilungen nicht selten mit höchsten Stellen abgestimmt.