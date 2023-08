Aachener Städteregionsrat : Warum Tim Grüttemeier bei der A544 „gewisse Befürchtungen“ hat

Hier soll man einmal „erfolgreichen Strukturwandel live und in Farbe erleben“ können: Städteregionsrat Tim Grüttemeier auf dem Tower des Flugplatzes Merzbrück, im Hintergrund weiten sich die Flächen für den geplanten Aero-Park. Foto: MHA/Harald Krömer

Interview Städteregion Wie geht es weiter mit der A544? Was unternimmt die Städteregion gegen die Verzögerungen bei der Auszahlung des Elterngelds? Und was gegen das große Problem des Fachkräftemangels? Antworten gibt Städteregionsrat Tim Grüttemeier.

Der Urlaub ist vorbei, der Aachener Städteregionsrat Tim Grüttemeier ist zurück an seinem Schreibtisch, ganz offensichtlich gut erholt. Ein paar Dauerthemen liegen dort zur Bearbeitung, wie die anstehende Vollsperrung der A544 oder der Fachkräftemangel in der Verwaltung. Aber auch aktuelle, wie die Verzögerungen bei der Auszahlung des Elterngeldes. Genug Stoff also für das Gespräch mit unserem Redakteur Hermann-Josef Delonge.

Herr Grüttemeier, seit gut einer Woche ist die A544 zwischen Europaplatz und Aachener Kreuz in eine Richtung gesperrt – ein Vorgeschmack auf die anstehende Vollsperrung. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus der derzeitigen Lage rund um die Haarbachtalbrücke?

Tim Grüttemeier: Ich habe den Eindruck, dass die Teilsperrung noch entspannt abläuft. Der richtige Härtetest erwartet uns allerdings, wenn demnächst die Ferien zu Ende sind. Wir sehen aber, dass die Dinge, die man sich im Vorfeld überlegt hat, gut funktionieren – Ampelschaltungen, Beschilderung und so weiter.

Waren die Menschen ausreichend vorbereitet und informiert?

Grüttemeier: Ja. Das Thema ist jedenfalls für niemanden neu. Ich gehe deshalb davon aus, dass auch nach den Sommerferien kein Chaos ausbrechen wird.

Wie bewerten Sie die Abstimmung zwischen den Beteiligten – also Kommunen, Autobahn GmbH und Polizei?

Grüttemeier: Die funktioniert gut. Wir waren immer frühzeitig über die Prüfungen der Brücke und mögliche Konsequenzen informiert. Wenn man die Teilsperrung als Probelauf für die anstehende Vollsperrung nimmt, fällt das Resultat durchweg positiv aus.

Zwischen Autobahn GmbH und Polizei ist es allerdings zu – sagen wir – Missstimmungen gekommen, weil die Polizei sich weigert, eine Teilsperrung nur für Lkw zu kontrollieren und durchzusetzen.

Grüttemeier: Ich glaube, so etwas gehört dazu – und ändert auch nichts an der grundsätzlich guten Zusammenarbeit. Ich halte die Einschätzung der Polizei auch für richtig. Es ist tatsächlich nicht ihre originäre Aufgabe, eine Sperrung nur für Lkw rund um die Uhr zu kontrollieren.

Mit welchen Gefühlen sehen Sie der Vollsperrung entgegen?

Grüttemeier: Ich hoffe, dass die Brücke mit der nun noch freien Spur bis Januar 2024 hält und wir damit in unserem Planungsszenario bleiben. Ob das gelingt, wird von den monatlichen Prüfungen abhängen. Ich als Laie habe da gewisse Befürchtungen. Denn wenn die eine Seite der A544 nicht hält, warum sollte es dann die andere tun?

So manche Stimme beschwört ja schon die Apokalypse herauf, wenn die Vollsperrung da ist.

Grüttemeier: Ich will das Thema nicht kleinreden. Und ich kann jeden verstehen, der betroffen ist. Gerade für die Unternehmen ist das alles sehr schwierig. Die Vollsperrung wird uns mit Sicherheit vor große Herausforderungen stellen. Es wird auch zu Einschränkungen kommen. Wir können und werden uns aber so gut wie möglich darauf vorbereiten. Die von Ihnen erwähnte Apokalypse wird es mit Sicherheit nicht.

Ein anderes Thema, das die Menschen in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt hat, waren die immensen Verzögerungen bei der Auszahlung des Elterngeldes, weil im Versorgungsamt der Städteregion sehr viele Anträge unbearbeitet auf Halde liegen. Derzeit sind nur Anträge in Bearbeitung, die bis zum 25. Mai eingegangen sind.

Grüttemeier: Diese Situation kann und will ich nicht akzeptieren. Vor allem, weil es sich beim Elterngeld um eine Lohnersatzleistung handelt. Es ist auch ärgerlich, wenn man länger auf die Einbürgerung, die Baugenehmigung oder den Führerschein wartet. Auch das wollen wir nicht. Aber beim Elterngeld kann eine Verzögerung zu existenziellen Problemen führen. Deshalb gehen wir in diesen Bereich jetzt massiv rein.

Konkret?

Grüttemeier: Seit Anfang Juli sind alle zwölf Vollzeitstellen besetzt; fünf neue Kolleginnen und Kollegen werden eingearbeitet. Außerdem haben wir aktuell ein Team mit zwölf erfahrenen Kräften aufgestellt, das sich gesondert um die Rückstände bei den Anträgen – derzeit rund 1000 – kümmert. Ich gehe davon aus, dass wir den Rückstand innerhalb weniger Wochen aufgearbeitet haben. Tatsache ist allerdings auch, dass 80 Prozent der Anträge fehlerhaft oder nicht komplett ausgefüllt sind. Es kann aber trotzdem nicht sein, dass die Menschen erst drei Monate nach Antragstellung eine Antwort von uns erhalten, dass dem so ist. Wir starten deshalb bald mit einem neuen Online-Verfahren zur Antragsstellung. Das Absenden funktioniert dann nur, wenn der Antrag richtig und vollständig ausgefüllt ist.

Kann man den Antrag dann nur noch online stellen?

Grüttemeier: Ja, aber wir werden die Menschen damit nicht allein lassen. Wir werden ein Beratungsangebot installieren, es wird Videosprechstunden und Erklärvideos geben. Dass der Antrag dann allerdings erst von uns bearbeitet werden darf, wenn der Antragssteller ein Dokument des Einverständnisses handschriftlich unterschrieben und uns per Post zugeschickt hat, ist ein Beispiel für den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Diese Kröte müssen wir schlucken, da das System so vorgegeben wird.

Die Probleme in der Elterngeldstelle hatten zwar nicht in erster Linie damit zu tun, dass Stellen dort unbesetzt sind. Ganz grundsätzlich aber sagen Sie, dass der Fachkräftemangel auch für eine Behörde wie die Städteregion die größte Herausforderung der kommenden Jahre ist. Warum ist es so schwierig, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen?

Grüttemeier: Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Da ist der demografische Wandel, auch bei uns scheiden mehr Menschen aus dem Dienst aus als nachkommen. Das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Außerdem: Viele der jungen Menschen, die bei uns ihre Ausbildung gemacht haben, setzen andere Prioritäten. Sie wollen nicht in Vollzeit arbeiten. Oder sie wollen die Möglichkeit zur mobilen Arbeit nutzen; und wenn das nicht geht, etwa in Kitas, wählen sie ein anderes Betätigungsfeld. Die Fluktuation ist größer als früher. Wir stehen zudem in einem harten Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern, auch anderen Kommunen. Das gilt übrigens auch bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Für uns als Verwaltung bedeutet das: Es dauert länger, Stellen zu besetzen, und manchmal gelingt es auch gar nicht. Das hat Konsequenzen für die Qualität der Dienstleistungen, die wir zu erbringen haben.

Ist das letztlich nicht eine Frage der Entlohnung?

Grüttemeier: Nein. Mit Sicherheit haben wir in bestimmten Tarifbereichen Schwierigkeiten, mit der freien Wirtschaft mitzuhalten, beispielsweise im technischen Bereich. In anderen Bereichen ist das aber nicht so, hinzu kommen die Vorzüge des Öffentlichen Dienstes. Tatsächlich hören wir immer wieder, dass das Gehalt bei jungen Menschen nicht an oberster Stelle steht.

Welche Strategie haben Sie, um das Problem zu lösen?

Grüttemeier: Wir tun alles, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wir ermöglichen und unterstützen das mobile Arbeiten, wann immer es geht, bieten Job-Tickets oder vergünstigte Deutschlandtickets an, helfen beim E-Bike- oder Car-Sharing. Trotzdem haben wir einige Bereiche, in denen wir schwer darum kämpfen müssen, offene Stellen wieder zu besetzen.

Welche Bereiche würden Sie da vor allem nennen?

Grüttemeier: Vor allem in Kitas gibt es Probleme. In Baesweiler können wir als Träger zwar alle Fachkräftestellen besetzen, in der Eifel sind hingegen 27 Fachkräftestellen und außerdem sechs Ergänzungsstellen nicht besetzt. Das sind knapp zehn Prozent aller Stellen in unseren Kitas dort. Die Eifel ist in diesem Bereich eine riesige Herausforderung.

Info Auch beim Strukturwandel gibt es Wettbewerb Foto: MHA/Harald Krömer Das Gespräch mit dem Städteregionsrat fand auf dem Flughafen Merzbrück statt. Und das aus gutem Grund. Denn für Tim Grüttemeier ist der dort geplante Aero-Park ein zentraler Baustein im Strukturwandel der gesamten Region. Der erste Bauabschnitt ist eröffnet (Foto), zwei weitere sollen folgen. Der zweite wird gerade mit der Stadt Würselen entwickelt. 4000 neue Arbeitsplätze sollen in Merzbrück einmal entstehen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir hier einen herausragenden Standort mit besten Rahmenbedingungen haben werden“, sagt der Städteregionsrat. „Jetzt müssen wir in die Umsetzung kommen.“ Ein hochmodernes Gewerbegebiet soll entstehen, in dem man einmal „erfolgreichen Strukturwandel live und in Farbe erleben“ soll. Dass Grüttemeier mehr Tempo beim Strukturwandel fordert, ist bekannt. Aber auch hier herrscht Wettbewerb: mit anderen Regionen um Fördergelder. „Wir müssen uns immer wieder Gehör verschaffen“, sagt er. Und: „Wir haben uns in NRW ganz bewusst dafür entschieden, den Strukturwandel mit breiten Beteiligungsmöglichkeiten für die Kommunen, für Interessenverbände, die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger anzugehen. Land und Region gemeinsam, das ist die Philosophie. Das mag langsamer gehen als in einem zentralistisch gesteuerten Verfahren, und nicht alle Vorstellungen sind unter einen Hut zu bringen. Aber die Akzeptanz wird am Ende größer sein.“

Wie bewerten Sie dann die Diskussion um das „Aachener Model“ und die Weigerung der Landesregierung, die Ausbildungsstandards beim Personal in den Kitas zu senken?