Bunte Blütenpracht in Aachen : Warum sich ein Spaziergang jetzt besonders lohnt

Vom feinsten: Krokusse und mehr am Marschiertor. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Aachener Stadtbetrieb hat wieder ganze Arbeit geleistet. Das Ergebnis kann man in öffentlichen Blumenbeeten und auf Grünflächen bewundern.

Der Frühling ist da, und in den Beeten und Grünanlagen blüht und sprießt es aufs Allerfeinste. Wer durch die Innenstadt von Aachen flaniert, darf sich an Blumen in großer Fülle erfreuen.

Allein die Zahlen sind beeindruckend. Die Aachener Stadtgärtnerei hat in ihren Gewächshäusern 120.000 Pflanzen für den sogenannten Frühjahrsflor gezogen. Die Kolonnen des Aachener Stadtbetriebs haben die Pflänzchen dann in die Beete in der Innenstadt und den Bezirken gepflanzt.

Zum Einsatz kamen nach Angaben des städtischen Presseamts unter anderem Hornveilchen, Primeln oder Violen. Im großen Beet an der Komphausbadstraße fallen Narzissen und Forsythien ins Auge.

Akkurat gepflanzt: Beete an der Monheimsallee. Foto: MHA/Harald Krömer

Ausgebracht wird die Blütenfülle immer nach Karneval. Gepflanzt wurde bereits ab Veilchendienstag, mittlerweile sind laut Presseamt alle Beetflächen bestückt. Allein 12.000 Pflanzen kamen beispielsweise an der Monheimsallee in die Erde.

Wecken die bunten Frühlingsblumen eigentlich Begehrlichkeiten? Gestohlen würden Pflanzen aus dem Frühlingsflor eigentlich eher selten, teilt Elisa Bresser vom Presseamt auf Anfrage mit. Manchmal müsse allerdings nachgepflanzt werden, weil jemand durch Beete gegangen oder gefahren sei. „Hin und wieder werden aber bepflanzte Blumenkästen aus den Aachen-Gittern am Markt entwendet“, berichtet Bresser.

Der Stadtbetrieb hat auch jede Menge Stiefmütterchen gepflanzt. Foto: MHA/Harald Krömer

Und ab und an fallen auch Tiere unangenehm auf in den städtischen Blumenbeeten, weil sie Blumen einfach rausreißen. Schuld sind allerdings oft die Menschen, die Speisereste in die Beete werfen. Vor gut sechs Jahren sah sich der Aachener Stadtbetrieb deshalb genötigt, sogar öffentlich an die Aachener zu appellieren, diese falsche Art der Vogelfütterung doch bitte zu unterlassen. Denn für Vögel seien solche Lebensmittel erstens ungesund, und zweitens gingen die Tiere auf der Suche nach Futter nicht gerade zimperlich mit den Blumen um und zögen die Pflänzchen einfach aus dem Boden.

Im Frühjahr 2016 ging das so weit, dass 80 bis 100 Stiefmütterchen neu gepflanzt werden mussten – täglich. „In dem Ausmaß wie damals gibt es das Problem heute nicht mehr“, teilt Elisa Bresser mit.

Und wie lange bleiben die bunten Frühlingsblumen in den öffentlichen Beeten? Bis etwa Mitte Mai, heißt es aus dem Stadtbetrieb. Dann werden Sommerblumen gepflanzt. Auch wieder sehr viele und sehr bunte.

(mg)