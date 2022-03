Sorge vor Katastrophenfall : Warum noch keine Jodtabletten verteilt werden

Städteregion Aachen Der Krieg in der Ukraine lässt die Nachfrage nach Jodtabletten ansteigen. Stadt und Städteregion wollen nicht wie im Herbst 2017 Jodtabletten vorab ausgeben. Warum nicht?

Der Krieg in der Ukraine hat auch in Deutschland Sorgen vor einer Nuklearkatastrophe geschürt. Die Nachfrage nach Jodtabletten ist nach Angaben der Apothekerkammer gestiegen. In diesem Zusammenhang weisen Stadt und Städteregion Aachen darauf hin, dass sie mittlerweile über eine „gute Versorgungsstruktur mit zentral vom Bund beschafften und in den Kommunen vorgehaltenen Tablettenkontingenten“ verfügten.