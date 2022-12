Teure Abfallbeseitigung : Warum Müll am Straßenrand nicht gleich Müll ist

Aachen Müll am Straßenrand muss kein Ärgernis sein. Der kann auch legal sein. Kann, ist er aber in den meisten Fällen doch nicht. Und manchmal kommt auch das Thema Parkplätze ins Spiel...

Die Sachlage ist so einfach wie dann doch bemerkenswert. Für die Peliserkerstraße in Aachen war für den 7. November ganz offiziell ein Sperrmülltransport angemeldet worden. Das können Bürger bequem online erledigen, allerdings ist die Menge begrenzt, die man dem Aachener Stadtbetrieb zum Entsorgen ans Herz beziehungsweise den Lkw legen kann. Drei Kubikmeter sind es, erklärt Elisa Bresser, Sprecherin des Aachener Stadtbetriebs. Für größere Mengen müssten gebührenpflichtig mehrere Abfuhrtermine beantragt werden.

Die an besagter Adresse vorgefundene Menge habe laut Bresser rund sieben bis neun Kubikmeter betragen. Als der Stadtbetrieb vorfuhr, stellte er fest: Aufladen und Abfuhr nicht möglich, „da die Autos davor zu dicht geparkt standen, wodurch das Sperrgut nicht zum Sammelfahrzeug transportiert werden konnte“, so Bresser.

Was also tun? In den darauffolgenden Tagen und Wochen seien die Kolleginnen und Kollegen „noch mehrfach vor Ort“ gewesen und hätten einen Versuch unternommen, das Sperrgut zu laden, was jedoch nach Bressers Aussage „wegen der beschriebenen Parksituation nicht möglich war“.