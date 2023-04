Schutz vor sexueller Gewalt : Warum Kinder laut Nein sagen sollen

Info

Die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt an jungen Menschen, die sich vor allem an Fachkräfte richtet, ist ein Baustein im Beratungsangebot unter dem Dach der Städteregion Aachen. Kontakt: Telefon 02141/5198-2240, E-Mail sabine.rommel@staedteregion-aachen.de.

Daneben gibt es zwei Fachberatungsstellen bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Stolberg und Herzogenrath-Kohlscheid. Sie sind zusammen mit dem freien Träger Caritas in Alsdorf Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, und deren Angehörige. Zuständig sind die Fachberatungsstellen für die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Simmerath, Stolberg, Roetgen und Würselen.

Die Fachberatungsstelle in Stolberg ist erreichbar unter Telefon 02402/22545, E-Mail erziehungsberatung-stolberg@staedteregion-aachen.de. Die Fachberatungsstelle in Kohlscheid erreicht man unter Telefon 02407/5591-800, E-Mail erziehungsberatung-herzogenrath@staedteregion-aachen.de. Die Fachberatungsstelle der Caritas erreicht man unter Telefon 02404/599930 und per E-Mail an eb-alsdorf@eb-caritas.de.