Serie „Sommertypen“ : Warum junge Bäume manchmal wie Kinder sind

Wasser marsch: René Lemmen gießt und kümmert sich um die Jungbäume in der Stadt. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen René Lemmen ist Landschaftsgärtner beim Aachener Stadtbetrieb. Im Sommer nimmt der 44-Jährige mit seinen Kollegen den Kampf gegen die Trockenheit auf.

Eigentlich hat die junge Robinie ja einen perfekten Platz in der Grünanlage, die sich entlang der Rütscher Straße bis hoch zu den Studierendenwohnheimen erstreckt. Vor zwei Jahren ist sie gepflanzt worden, die Wurzeln haben angeschlagen, alles tiptop. Doch dann mussten in der Böschung hinunter zur Roermonder Straße einige Bäume entfernt werden, weil sie krank waren. Es bildete sich eine Windschneise, durch die es zuletzt kräftig gepfiffen hat. Zu kräftig offensichtlich für die junge Robinie, und so kann man jetzt an ihr studieren, was der Begriff „windschief“ bedeutet.

Und nun? Anbinden oder darauf vertrauen, dass der Baum sich selbst wieder gerade reckt? René Lemmen ist an diesem Vormittag mit seinem orangefarbenen Lkw an der Rütscher Straße unterwegs, um die jungen Bäume dort zu wässern. Er hat auch an der Robinie Halt gemacht, jetzt steht er mit seinem Teamleiter Michael Speck vor dem Baum und diskutiert, was zu tun ist. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man bis auf Weiteres der Natur ihren Lauf lassen wird.

Drei Einheiten des Stadtbetriebs sind derzeit an sechs Tagen pro Woche in Aachen unterwegs, um den Durst der Bäume zu löschen. Sie haben – man ahnt es – viel zu tun. Mehr als in früheren Jahren? Lemmen kann das beurteilen; der 44-Jährige ist seit 26 Jahren dabei, hat beim Stadtbetrieb seine Lehre zum Landschaftsgärtner gemacht und ist direkt danach in die Baumpflege gegangen, genauer: in die Jungbaumpflege. Er sagt aus praktischer Erfahrung: „Die Sommer werden immer wärmer, die Winter kürzer, die Trockenperioden dauern länger, es fällt weniger Regen.“ Sein Teamleiter Speck formuliert es geradeheraus: „Wer den Klimawandel noch leugnet, der hat einen Knall.“

Beide haben den extrem heißen und trockenen Sommer 2022 noch gut vor Augen. In diesem Jahr ist es vielleicht ein bisschen besser; die Fachleute sind froh, dass gerade die Nächte derzeit nicht mehr so tropisch. Trotzdem wird gegossen, was die Tanks hergeben. Lemmen ist in einem der Lkw unterwegs, die im Winter als Räumfahrzeuge auf kleineren Straßen im Einsatz sind und für den Sommer umgerüstet werden. Hinten ein 5000-Liter-Tank, vorne ein Teleskop-Arm mit Düse: Wasser marsch! Zwei davon sind im Einsatz, dazu ein kleinerer Traktor für schmalere Straßen und Zuwege. Das Wasser ist übrigens reinstes Trinkwasser, gezapft zum Beispiel an den über die Stadt verteilten Hydranten. Noch ist das kein Problem; auf lange Sicht arbeitet die Fachleute in der Verwaltung allerdings bereits an Alternativen.

Drei Mann ist das Team derzeit stark, das Neupflanzungen plant und umsetzt und sich dann um die jungen Bäume kümmert, bevor sie an die Kolleginnen und Kollegen der Baumpflege übergeben werden. Ab 2024 soll das Team auf zwölf Leute anwachsen. Dann sollen auch mehr Jungbäume gepflanzt und aufgezogen werden. Denn derzeit kommen noch wesentlich mehr Bäume unter die Säge als nachwachsen. Die Zielmarke: 450 bis 500 neue Bäume pro Jahr. Die werden dann gehegt und gepflegt, bis sie fünf bis sechs Jahre alt sind. Danach sollten sie auf eigenen Beinen, oder besser: eigenen Wurzeln stehen können.

„Das ist wie bei Kindern“, sagt René Lemmen. An der Rütscher Straße bewässert er im Schnitt 15 bis 20 Jungbäume. Alle 14 Tage geschieht das, mit jeweils 150 bis 200 Litern. In welchem Umkreis um den Stamm, das hängt vom Alter der Bäume ab – je jünger, desto enger der Kreis. Anfahren, den Lkw vorbereiten, den Teleskop-Arm ausfahren, die Düse ausrichten, zwei bis zweieinhalb Minuten wässern, alles wieder zurückbauen – „wenn dann noch Zeit ist, kümmern wir uns auch um die Pflege“. Die Regel ist das nicht; die Touren, die jede Einheit abzufahren hat, sind eng getaktet. Deshalb und weil Ferien- auch immer Urlaubszeit ist, sind Lemmen und seine Kollegen auch an den Samstagen unterwegs.

Sie erleben so einiges auf ihren Touren: Dankbarkeit von den Menschen, die sich um die Bäume sorgen. Aber auch viel Ignoranz. Da sind die Zeitgenossen, die ihren Abfall einfach in den Parks und Grünanlagen zurücklassen. Oder auch die, die seine Kollegen und ihn regelrecht beschimpfen, wenn sie mit ihren Fahrzeugen notgedrungen den Weg vorübergehend versperren. Lemmen nimmt diese mangelnde Wertschätzung verständnislos zur Kenntnis.

Die Zwei von der mobilen Wasserstelle: René Lemmen und Teamleiter Michael Speck (links). Foto: MHA/Harald Krömer

Der 44-Jährige, der in Würselen auf einem ehemaligen Bauernhof lebt (übrigens mit einem Hausgarten, in dem der Natur gerne ihren Lauf lässt), hat in seinen 26 Jahren beim Stadtbetrieb viele Veränderungen erlebt. „Früher lag der Fokus unserer Arbeit ganz klar auf die Sicherheit des Verkehrs. Da wurden Äste an alten Bäumen einfach entfernt, wenn sie gefährlich zu werden drohten. Auch heute geht Sicherheit immer noch vor, aber wir wollen das mit anderen Methoden erreichen. Etwa durch eine vorausschauende Pflege der Jungbäume.“

Und welchen Baum favorisiert der Landschaftsgärtner Lemmen? „Den Amberbaum“, sagt der 44-Jährige. Der ist nicht nur sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, sondern bietet im Herbst ein wahres Farbspektakel: mit Blättern in Gelb, Orange, Rot, Purpur bis Schwarzviolett. Schauen Sie mal genau hin, wenn der Sommer vorbei ist.