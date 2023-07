Kurse in der Städteregion ausgebucht : Warum immer mehr Menschen den Jagdschein machen wollen

Ganz nah dran an der Natur: Immer mehr Menschen wollen einen Jagdschein machen, auch in der Städteregion Aachen. Ihre Motivation ist vielfältig. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Städteregion Jäger? Das sind doch nur ältere Männer, die mit Hut, Flinte und Dackel durch den Wald ziehen und Tiere schießen wollen. Dieses Klischee ist längst überholt. Auch in der Städteregion Aachen.

Die Jagd ist mehr als ein Hobby. Sie ist „gelebter Naturschutz, Profession, Tradition und Handwerk in einem“. So heißt es jedenfalls auf der Homepage der Kreisjägerschaft Aachen Stadt und Land. Offensichtlich begeistern sich immer mehr Menschen dafür. Die Nachfrage nach den sogenannten Jungjägerkursen zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung ist groß. Kurse und Prüfung finden einmal im Jahr statt; auch in der Städteregion Aachen sind sie immer schnell ausgebucht. Die Wartelisten sind lang.

Der nächste Kurs der Kreisjägerschaft, die für die ganze Städteregion zuständig ist, beginnt Anfang September. 45 Menschen nehmen teil, das Angebot ist gedeckelt. „Seit knapp zehn Jahren beobachten wir ein steigendes Interesse“, sagt Columbine Stuhlmann, seit 2021 Vorsitzende der Kreisjägerschaft. Die Gründe dafür seien vielfältig. „Manche haben das Bedürfnis, ganz nah in und ganz eng mit der Natur zu sein. Andere möchten mehr über die Tierwelt erfahren. Und natürlich gibt es auch Menschen, die vor allem an gutes Fleisch gelangen wollen. Denn das Wild wächst völlig natürlich auf. Das ist Biofleisch in allerbester Qualität.“ Grundsätzlich kann man sagen: Das Bewusstsein für ökologische Themen ist gewachsen. Stuhlmann konstatiert: „Auch die Jägerschaft wandelt sich.“

Sie selbst hat die Prüfung im Jahr 2009 in Angriff genommen, weil sie mehr über die „Komplexität der Natur“ erfahren wollte. Und weil sie begeisterte Hundeliebhaberin ist. Man darf davon ausgehen, dass Carlson, der sechsjährige Beagle an ihrer Seite, ein topausgebildeter Jagdhund ist.

Menschen aller Altersklassen melden sich zu den Kursen an. Ein Mindestalter von 16 Jahren ist Voraussetzung, außerdem ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis sowie die „geistige und körperliche Eignung“. Die Anwärter kommen aus allen Berufs- und Bevölkerungsgruppen. 15 bis 20 Prozent sind Frauen – auch das mit steigender Tendenz, was Columbine Stuhlmann sehr freut.

Dass die Jägerprüfung auch „grünes Abitur“ genannt wird, ist kein Zufall. Sie besteht aus einem schriftlichen und einem mündlich-praktischen Teil. Die Anforderungen sind anspruchsvoll, im Schnitt bestehen rund 90 Prozent die abschließende Prüfung. Abgefragt werden Kenntnisse über Tierarten und Wildbiologie, Land- und Waldbau, Naturschutz und Wildgehege, Waffentechnik und Waffenhandhabung, über die „waidgerechte“ Jagdausübung inklusive Behandlung des erlegten Wildes und das Jagdhundewesen. Auch rechtliche Aspekte spielen eine wichtige Rolle.

Und dann geht es natürlich auch um die Treffsicherheit mit Büchse und Flinte. „Das ist kein Hexenwerk“, sagt Columbine Stuhlmann. Man sollte allerdings an den regelmäßigen Übungen teilnehmen. Acht Termine sind Pflicht, rund 50 Übungstermine sollten es dann noch sein. „Das Schießtraining ist das Nadelöhr in der Ausbildung“, sagt Stuhlmann. Da hilft es, dass der Kreisjägerschaft der Schießstand Hammerwald in Stolberg zur Verfügung steht.

Ein eingespieltes Team: Columbine Stuhlmann, Vorsitzende der Kreisjägerschaft Aachen, mit ihrem Beagle Carlson. Foto: MHA/Harald Krömer

Acht Monate dauert die Vorbereitung auf die Jagdschein-Prüfung, die immer Ende April vor der unteren Jagdbehörde im Umweltamt der Städteregion abgelegt wird. Neben 58 Theoriestunden stehen Exkursionen und externe Lehrgänge auf dem Plan. Rund 2500 Euro kostet der Spaß, inklusive Munition. Mit dem Jagdschein in der Tasche geht es dann darum, „jagdlichen Anschluss“, wie der Waidmann und die Waidfrauen sagen, zu finden. Das ist mitunter gar nicht so einfach. Die rund 1280 Mitglieder der Kreisjägerschaft Aachen teilen sich rund 70 Jagdreviere auf einer Fläche von knapp 470 Quadratkilometer, gegliedert in die acht Hegeringe Alsdorf/Herzogenrath/Würselen, Eschweiler, Kornelimünster, Laurensberg, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Hinzu kommen rund 420 Jagdscheininhaber, die nicht Mitglied der Kreisjägerschaft sind.

Wer allerdings glaubt, Jäger und Jägerinnen würden die ganze Zeit mit Hut, Gewehr, Fernglas und Hund durch die Wälder streifen und Wild schießen, der irrt gewaltig. „Unsere Aufgaben sind äußerst vielfältig“, sagt Columbine Stuhlmann. „Hege und Pflege, das sind unsere Kernaufgaben. Wir verstehen uns als Tier- und Naturschützer.“ So hat die Kreisjägerschaft – nur als Beispiel – zwei Teams im Einsatz, die im Frühjahr mit Drohnen und Wärmebildkameras nach Rehkitzen in Feldern suchen, die abgemäht werden sollen. Gut 130 Jungtiere konnten so in diesem Jahr gerettet werden. Und geschossen wird selbstverständlich auch nicht einfach auf alles, was sich bewegt. Es gibt strenge zeitliche Vorgaben und vorgeschriebene Abschusspläne.