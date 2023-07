Mini-Photovoltaikanlagen : Warum Hausbesitzer in Aachen bei Balkonkraftwerken leer ausgehen

Aachen Der Präsident der Handwerkskammer warnt zwar vor ihnen, bei Kommunen und Nutzern erfreuen sie sich aber großer Beliebtheit: kleine Stecker-Solaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt. Wie groß ist die Nachfrage in der Städteregion?

Blumenkästen zur linken, ein kompaktes Solarpanel zur rechten Seite des Balkons – dieses Bild könnte in Zukunft häufiger an Aachens Hausfassaden zu sehen zu sein. Das Interesse an steckerfähigen Mini-Solaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt, steigt. Und damit die Nachfrage nach dem Förderprogramm, mit dem die Stadt Aachen die Anschaffung der Anlagen bezuschusst. Allein in diesem Jahr seien von Januar bis Anfang Juni 177 Förderanträge für Balkonkraftwerke eingegangen, teilt das städtische Presseamt auf Anfrage mit. Zum Vergleich: 2021 waren es nur 20 Anlagen, ein Jahr später bereits 238. Der Trend dürfte sich fortsetzen. Nicht nur in Aachen, sondern auch in den Altkreiskommunen. Denn auch dort gibt es finanzielle Unterstützung für Mieter und Eigentümer, die ihren Beitrag zur Energiewende leisten wollen.