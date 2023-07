Komplizierte Lage : Warum es so schwierig ist, nur Lkw von der A544 fernzuhalten

Erstmal wird über die Haarbachtalbrücke von Aachen aus gar nichts mehr gehen. Foto: Manfred Kistermann

Aachen Können nach der Sperrung am Montag bald wieder Pkw über die A544 rollen? Damit diese Teilaufhebung der Teilsperrung funktioniert, müssen zuvor einige Fragen beantwortet werden.

Erstmal wird gar nichts mehr gehen. Beziehungsweise rollen. Denn ab Montagmorgen, 1 Uhr, wird die Autobahn GmbH die A544 stadtauswärts Richtung Kreuz Aachen für sämtlichen Verkehr – mit Ausnahme von Rettungskräften und Feuerwehr – sperren. Aber schon in Kürze könnte diese Sperrung zumindest für Fahrzeuge, die weniger als 7,5 Tonnen wiegen – insbesondere also Autos – wieder aufgehoben werden. Verantwortliche der Autobahn GmbH haben damit am Freitag einen entsprechenden Bericht unserer Zeitung von Mittwoch bestätigt.

Thomas Ganz als Direktor der Niederlassung Rheinland zeigt sich „sehr optimistisch“, dass dieses Szenario umgesetzt werden kann und die Strecke dann lediglich für Lkw tabu sein wird. Man werde in den kommenden Tagen über die Voraussetzungen dafür intensive Gespräche mit der Stadt und der Polizei führen.

Damit diese Teilaufhebung der Teilsperrung funktioniert, müssten einige Fragen beantwortet werden. So etwa, wie man die Auffahrt von Fahrzeugen über 7,5 Tonnen am Aachener Europaplatz und an der Anschlussstelle Rothe Erde – oder gegebenenfalls auch nur an einer der beiden Stellen – verhindert, während Autos passieren können. Schilder oder Kontrollposten reichten dazu nicht aus. Zudem muss sichergestellt sein, dass dann die Feuerwehr trotzdem auf die Autobahn auffahren kann.

Nach der jüngsten Zwischenprüfung des Zustands der maroden Haarbachtalbrücke, die im Januar 2024 abgerissen wird, hat der Gutachter jedenfalls wegen einer neuerlichen Verschlechterung des Zustands lediglich eine Sperrung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen empfohlen und nicht für Autos.

Eine Teilsperrung sei eines der Szenarien gewesen, die seit Bekanntwerden des nötigen Abrisses und Neubaus der rund 160 Meter langen Talbrücke geplant wurden, erklären Ganz und Athanasios Mpasios, Leiter der zuständigen Außenstelle Euskirchen. Stellt sich die Frage, warum dann nicht auch gleich eine Trennung von Autos und Lkw mitgeplant worden ist, um sie im – nun eingetretenen – Fall der Fälle direkt umzusetzen und somit einen Großteil der schwerwiegenden Folgen für den innerstädtischen Verkehr zu vermeiden.

Ganz sagt dazu, man habe sich zunächst auf die großen Szenarien konzentriert und Pläne dafür entworfen. Der „Unterfall“ einer reinen Lkw-Sperrung sei in den wenigen Tagen seit der gutachterlichen Empfehlung zur Teilsperrung nicht umsetzbar gewesen. Je nach Lösungsansatz würde etwa der Aufbau von baulichen Anlagen wie Pförtnertoren oder Schranken deutlich länger dauern.

Zudem sei die Situation an diesem Autobahnteilstück komplizierter als etwa an der A1-Rheinbrücke in Leverkusen, die 2016 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt wurde und wo der Schwerlastverkehr vorher von der Autobahn abgeleitet wird. Sei ein Lkw erst einmal auf die A544 stadtauswärts aufgefahren, gebe es keine Möglichkeit mehr, ihn vor der Haarbachtalbrücke wieder von der Autobahn herunter zu bekommen. Man müsse das Auffahren also bereits abseits der Autobahn im städtischen Straßennetz gewährleisten. Darüber werde man „sehr zeitnah“ reden, um eine Freigabe für Autos möglichst zügig zu realisieren.

Betont wurde, dass es für die weitere Befahrbarkeit der Brücke und damit der A544 bis Januar keinerlei Garantien gebe. Bei den weiteren monatlichen Prüfungen könnten sich ständig neue Notwendigkeiten ergeben, die Schadensentwicklung an der Brücke sei „sehr dynamisch“, mittlerweile gebe es hunderte Risse.

Sollte eine Sperrung auch auf der Gegenseite in Richtung Innenstadt ausgesprochen werden müssen, ist eine Trennung von Lkw und Pkw laut Thomas Ganz noch komplizierter. Denn dann müsse schon am Kreuz Aachen verhindert werden, dass die Lastwagen auf die A544 gelangen. Das sei im fließenden Verkehr auf einer Autobahn äußerst schwierig.

Wenn in der Nacht zum Montag die Sperrung erfolgt, wird man dies indes als Fahrer zunächst erst an den Sperrbaken am Europaplatz und an der Auffahrt Rothe Erde realisieren. Denn entsprechende Hinweisschilder fehlen dann noch. Die sind zwar prinzipiell da, müssen aber noch mit dem richtigen Datum versehen werden und können laut Mpasios erst am Dienstag aufgestellt werden.

Die wichtigsten Ausweichstrecken Richtung Autobahnkreuz Aachen während der A544-Sperrung Startpunkte sind jeweils Aachen Europaplatz, oder die Auffahrt Aachen Rothe Erde Quelle: Eigene Recherche

Die Änderung an Hinweisschildern zur Autobahn im Stadtgebiet – etwa durch Überkleben – wird noch länger dauern. Die Stadt geht von drei bis sieben Tagen aus, bis das erledigt ist. Laut Ganz sei dies „nicht auf Knopfdruck“ möglich gewesen. Zudem habe man die Beschilderung auch nicht zu früh ändern wollen.

Eine Absage erteilt die Autobahn GmbH der Idee, die A544 im Falle einer bleibenden Sperrung für Autos und Lkw für Fahrradfahrer freizugeben. Die Vekehrssicherung für ein solches Szenario sei für die kurze Zeit bis zum Brückenabriss viel zu aufwändig.